أرمينيا: إعلان حالة الحرب في البلاد والتعبئة العامة

قوات تابعة للجيش الأرميني في حالة تأهب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الحكومة الأرمينية «حالة الحرب في البلاد والتعبئة العامة»، بعد أن شن جيش دولة أذربيجان، اليوم الأحد، حملة قصف على منطقة «ناغورني قره باغ» المتنازع عليها بين البلدين.



وحسبما أفاد الانفصاليون الأرمينيون الذي أعلنوا إسقاط مروحيتين عسكريتين تابعتين للجيش الأذري، أكدت رئاسة منطقة «قره باغ» أن الجيش الأذري بدأ صباح اليوم قصف خط التماس بين الطرفين وأهداف مدنية، بما في ذلك كبرى مدن المنطقة، خانكندي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الدفاع التابعة للانفصاليين أن قواتها أسقطت مروحيتين تابعتين للجيش الأذري وثلاث طائرات مسيّرة.