كوريا الجنوبية تتهم «الشمالية» بقتل أحد مسؤوليها وحرق جثته

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 10:38 صباحا
مارة أمام صور الزعيمين الكوريين الشماليين الراحلين كيم ايل سونغ وكيم جونغ ايل في وسط بيونغ يانغ في 19 أغسطس 2020. (فرانس برس)

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس إن قوات كوريا الشمالية قتلت مسؤولا جنوبيا بقطاع المصايد كان قد فُقد هذا الأسبوع، ثم سكبت الوقود على جثته وأضرمت فيها النيران لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد على الأرجح.

وأضاف الجيش أن الأدلة تشير إلى أن الرجل كان يحاول الفرار لكوريا الشمالية عندما تم الإبلاغ عن اختفائه من قارب صيد يوم الإثنين على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي خط الحدود الشمالية، وهو ترسيم مختلَف عليه لحدود السيطرة العسكرية ويمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين، حسب وكالة «رويترز».

اقرأ أيضا: كوريا الشمالية تنشر صورا لكيم جونغ أون وسط تكهنات حول وضعه الصحي

وقال الجيش في سول إن سبب قتل المسؤول البالغ من العمر 47 عاما لم يعرف بعد لكن قوات كوريا الشمالية ربما كانت تتصرف تنفيذا لأوامر لمكافحة فيروس «كورونا». وذكر الجيش، نقلا عن مصادر في المخابرات، أن الرجل خضع فيما يبدو لاستجواب في البحر إلى الشمال من خط الحدود الشمالية وعلى بعد نحو 38 كيلومترا من مكان اختفائه قبل أن يُعدم «بأمر من سلطة عليا». ثم سكب جنود (يضعون على وجوههم أقنعة واقية من الغاز) الوقود على جثته وإضرام النيران فيها.

وأوضح جيش كوريا الجنوبية أنه بعث برسالة أمس الأربعاء إلى كوريا الشمالية عبر الحدود البرية يطلب فيها إيضاحات لكنه لم يتلق أي رد بعد. وقال الجنرال أهن يونج-هو مسؤول العمليات في رئاسة الأركان المشتركة في إفادة صحفية «يدين جيشنا بشدة مثل هذا العمل الوحشي ويطالب كوريا الشمالية بقوة تقديم إيضاحات وعقاب المسؤولين عن ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية من تونس
رياضة محلية
توقعات بوصول إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا
ليبيا
جريدة «الوسط»: اختراقان لمسارات برلين قبل شهر من ملتقى جنيف
ليبيا
زعيم كوريا الشمالية يعتذر عن قتل كوري جنوبي «منشق»
دولى
نص كلمة السراج أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
السراج: الوصول الفعلي لوقف دائم لإطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي ...
ليبيا
روسيا تنظم مناورات بمشاركة 80 ألف عسكري من الصين وإيران وبيلاروسيا
دولى
العدد 253 من جريدة «الوسط»: اختراق مسارات برلين.. وهجرة العقول الليبية أزمة ...
ليبيا
مقتل ليبي على أيدي ليبي في محطة مترو بفرنسا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المتعافي من «كوفيد-19» مصدر للعدوى؟