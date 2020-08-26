كوريا الشمالية تنشر صورا لكيم جونغ أون وسط تكهنات حول وضعه الصحي

الزعيم الكوري الشمالي يترأس اجتماع لجنة عليا في حزب العمال الحاكم، 25 أغسطس 2020. (فرانس برس)