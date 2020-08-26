كوريا الشمالية تنشر صورا لكيم جونغ أون وسط تكهنات حول وضعه الصحي

نشرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الأربعاء صورا للزعيم كيم جونغ أون خلال ترؤسه اجتماعا خصص للبحث في وضع فيروس كورونا المستجد وإعصار مقبل، فيما أثار وضعه الصحي مجددا التكهنات في الخارج خلال الأيام الماضية.
وكانت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أشارت إلى أن الزعيم الكوري الشمالي أوكل قسما من مهامه إلى شقيقته كيم يو جونغ بسبب «الإرهاق» الذي يعاني منه، وفق وكالة «فرانس برس».
شكوك حول دخول زعيم كوريا الشمالية في غيبوية
وقال مستشار سابق للرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونغ أيضا على «فيسبوك» إنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي دخل في غيبوبة لكن دون الإشارة إلى أي دليل؛ غير أن كيم ترأس أمس الثلاثاء اجتماعا لأعلى لجنة في حزب العمال الحاكم، كما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية للنظر في تعامل الحكومة مع وباء «كوفيد-19».
ولم تؤكد كوريا الشمالية التي أغلقت سريعا حدودها عند بدء انتشار الوباء في الصين المجاورة، أي إصابة على أراضيها. وفي حال انتشار الوباء بشكل كبير في البلاد فإنه سيكون كارثيا نظرا إلى وضع البنى التحتية غير الكافية.
من جهتها، نشرت جريدة «رودونغ سينمون» صورا للاجتماع الذي ظهر فيه كيم مرتديا بزة بيضاء، متحدثا إلى الحاضرين.
وأشار كيم إلى «بعض الثغرات» في جهود الوقاية وطلب إجراءات أشد من أجل معالجتها.
اجتماع يتناول وضع« كورونا»
وكانت بيونغ يانغ أمرت الشهر الماضي بعزل مدينة كايسونغ القريبة من الحدود مع كوريا الجنوبية، مؤكدة أنه تم توقيف منشق فيها أثناء دخوله بشكل غير شرعي من كوريا الجنوبية ويشتبه في أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد. ورفعت القيود قبل أسابيع ولم تتأكد هذه الحالة.
وتناول الاجتماع أيضا الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية السكان والمحاصيل قبل وصول الإعصار «بافي» إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع.
وقلل خبراء عدة من أهمية الشائعات المتكررة حول صحة كيم جونغ أون، في حين أن معلومات أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية حول الوضع في الشمال لم تثبت دائما صحتها.