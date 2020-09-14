«الصحة العالمية» تعقب على ارتفاع الوفيات والإصابات في أوروبا.. «سيصبح الأمر أقسى»

عمال في مقبرة بكولومبيا يدفنون إحدى ضحايا كورونا المستجد. 12 أغسطس 2020. (أ ف ب)

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن أوروبا ستشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الخريف، في وقت بلغ عدد الحالات المسجّلة يوميا رقما قياسيا حول العالم.

وسجلت منظمة الصحة العالمية 307,930 إصابة جديدة في جميع أنحاء العالم الأحد، وهو أعلى رقم يومي منذ ظهور الوباء في الصين أواخر العام الماضي، فيما تجاوز عدد الإصابات العالمية 29 مليونًا على نحو سريع. وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة نحو 925 ألف شخص، وفق آخر الأرقام، بحسب «فرانس برس»

ارتفاع في الوفيات

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الاثنين، أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا في أكتوبر ونوفمبر، متوقعاً أن تسوء الأمور. وقال هانز كلوغي «سيصبح الأمر أقسى». وأضاف «نحن في وقت لا تريد فيه البلدان سماع هذا النوع من الأخبار السيئة، وأنا أتفهم ذلك». لكنه سعى في الوقت نفسه إلى توجيه «رسالة إيجابية» مفادها بأن الوباء لا بد أن «ينحسر في وقت ما».

وتنظم منظمة الصحة العالمية في أوروبا اجتماعا يضم دولها الأعضاء البالغ عددهم 55 الاثنين والثلاثاء لمناقشة الاستجابة للوباء والاتفاق على استراتيجية خمسية.

ملايين عادوا إلى المدرسة

أثارت الزيادة الأخيرة حالة من القلق في جميع أنحاء أوروبا، حيث حذر خبير تشيكي من أن النظام الصحي في بلاده سيستنفد طاقته إذا استمر الفيروس في الانتشار بمعدله الحالي.

كما أعادت الزيادات الجديدة إثارة الجدل حول أفضل سبل الاستجابة لها مع لجوء بريطانيا إلى الحد من اللقاءات الاجتماعية بما لا يزيد على ستة أشخاص اعتبارًا من بداية هذا الأسبوع. من ناحية أخرى، عاد ملايين تلاميذ إلى المدارس في البلدان المتضررة الأخرى بعد انقطاع دام أشهرا.

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وكان الأطفال الإيطاليون من بين أوائل الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة في أوروبا وقد عاد نحو 5.6 مليون منهم الاثنين بعد ستة أشهر من إغلاق المدارس لاحتواء كوفيد-19.

وعلى الرغم من أن المسؤولين قالوا إنه تم إنشاء آلاف الفصول الدراسية الإضافية، إلا أن هناك مخاوف بشأن نقص الكمامات للمعلمين ونقص المقاعد ذات المقعد الواحد. وأرجأت بعض مناطق جنوب إيطاليا فتح مدارسها خشية من عدم استعدادها على النحو المطلوب.

تجمع ترامب «متهور»

بينما تكافح أوروبا ارتفاع عدد الإصابات، تعمل أجزاء أخرى من العالم على تخفيف القيود موقتًا.

وفي مؤشر على تحسين الاستعدادات لإنهاء الإغلاق، قالت المملكة العربية السعودية إنها سترفع جزئيًا تعليق الرحلات الدولية اعتبارا من 15 سبتمبر، بعد ستة أشهر من فرض القيود، فيما قالت كوريا الجنوبية إنها ستخفف القيود في العاصمة سول وحولها بعد تراجع الإصابات.

وتأخذ الحكومات في الاعتبار رد الفعل العنيف ضد الإغلاق. وألقت الشرطة الأسترالية القبض على العشرات في مسيرة مناهضة للإغلاق في ملبورن الأحد بعد أن تحدت الحشود أوامر البقاء في المنزل. ونظمت المسيرة بعد مسيرات في ألمانيا وبولندا السبت بمشاركة نشطاء مناهضين للقاحات وأصحاب نظرية المؤامرة ونشطاء من اليمين المتطرف.

ومثل هذه المسيرات شائعة نسبيًا في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررًا في العالم مع أكثر من 6.5 مليون إصابة و194 ألف وفاة. وتعرض الرئيس دونالد ترامب الذي يرزح تحت ضغوط بسبب حملته لإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد في مواجهة الأرقام الكارثية، لانتقادات بسبب عقده تجمعات كبيرة في نهاية الأسبوع.