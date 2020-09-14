تركيا لا تتوقع عقوبات أوروبية بسبب نزاع شرق «المتوسط»

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، (أرشيفية: الإنترنت)



قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، إن تركيا لا تتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب نزاعها مع اليونان حول مطالبات البلدين بأحقيتهما في أجزاء من منطقة شرق البحر المتوسط.

أكد تشاووش أوغلو خلال مقابلة أجرتها معه قناة «إن تي في» التلفزيونية التركية أن أنقرة مستعدة لخوض محادثات من دون شروط مسبقة، وفق وكالة «رويترز». وكان الاتحاد الأوروبي عبر عن دعمه الكامل لليونان وقبرص في هذا النزاع، وقال إنه يجهز لعقوبات محتملة في حال عدم بدء الحوار.

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وأعلنت تركيا، الأحد، أن سفينة التنقيب التابعة لها، التي تثير غضب اليونان على خلفية النزاع حول مصادر الطاقة في شرق المتوسط عادت إلى السواحل التركية، لكنها شددت على أن هذه الخطوة لا تعني خضوعًا، وفق تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار.