دعوات فلسطينية إلى تظاهرات ضد اتفاقات التطبيع مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 04:48 مساء
فتاة فلسطينية تضع كمامة واقية من فيروس وكورونا وترفع العلم الفلسطيني خلال اعتصام ضد اتفاق تطبيع العلاقات بين اسرائيل ودولة الامارات العربية، 26 أغسطس 2020. (أ ف ب)

دعا فلسطينيون إلى تنظيم يوم «رفض شعبي انتفاضي» الثلاثاء المقبل بالتزامن مع توقيع اتفاقات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في واشنطن.

وطالبت «القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية» في أول بيان يصدر عنها الأحد بالتظاهر وتنظيم وقفات الاستنكار في الأراضي الفلسطينية، وأمام سفارات الولايات المتحدة ودولة «الاحتلال» والإمارات والبحرين، رفضا لاتفاقية «العار في هذا اليوم الأسود»، بحسب «فرانس برس».

وعبرت «القيادة الوطنية»، التي تضم أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس التي تدير قطاع غزة، في بيانها عن رفضها «الحاسم رفع علم الاحتلال والقتل والعنصرية على سارية الذل في أبوظبي والمنامة».

«يوم حداد»
ودعت إلى اعتبار الجمعة المقبل «يوم حداد» ترفع فيه الأعلام السوداء «تنديدا باتفاق أميركا، إسرائيل، الإمارات، البحرين، وتقرع فيه أجراس الكنائس وترثي خطبة الجمعة أنظمة الردة والخيانة».

وأشار البيان إلى «فعاليات تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية» الجمعة. وفشلت الفصائل الفلسطينية الشهر الماضي في جذب حشود كبيرة للتنديد باتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أغسطس.

«طعنات في الظهر»
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين.  ووصف الفلسطينيون الاتفاقين بأنهما «طعنات في الظهر» و«خيانة».

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ولطالما اعتبر حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني أساسا لأي اتفاقات سلام مع الدولة العبرية والعالم العربي. لكن وجود عدو مشترك بين الدول الخليجية وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل والمتمثل بإيران، قرب وجهات النظر بين جميع الأطراف بوساطة أميركية، ودون انتظار تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

«اتفاقات حماية»
من جهته، قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الأحد، إن هذه الاتفاقات «ليست اتفاقات سلام، وإنما اتفاقات حماية».

وأضاف عريقات خلال لقاء افتراضي مع عدد من الصحفيين «يعتقد بعض صناع القرار في العالم العربي أن الأمن القومي العربي يعتمد على حماية إسرائيل (...) تؤمن الولايات المتحدة بعقيدة أن إسرائيل يجب أن تكون أقوى من جميع الدول العربية مجتمعة».

ولطالما سعت الولايات المتحدة ومنذ ستينات القرن الماضي إلى الحفاظ على سياسة «التفوق العسكري النوعي»، والتي تضمن بموجبها واشنطن امتلاك حليفتها إسرائيل أفضل المعدات العسكرية في المنطقة.

ويفسر هذا الأمر النقاشات الدائرة أخيرا بشأن احتمال بيع الولايات المتحدة معدات عسكرية متطورة للإمارات، وعلى رأسها مقاتلات من طراز «إف-35».

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