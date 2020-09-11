السيسي «يثمن» اتفاق التطبيع البحريني- الإسرائيلي ويصفه بـ«الخطوة التاريخية»

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. (أرشيفية: الإنترنت).

رحب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بـ«اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل» واصفا إياه بـ«الخطوة التاريخية».

وقال السيسي في تغريدة على «تويتر» إنه «يثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية»، ووجه الشكر إلى «كل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية»، حسب وكالة «فرانس برس».

كما أجرى السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم بالعاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، لـ«تهنئته على خطوة السلام التاريخية التي قامت بها الشقيقة البحرين، والتي ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية»، حسب بيان للناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وقال الناطق الرسمي إن العاهل البحريني عبر بدوره عن «تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من الرئيس ولجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، امتدادًا للدور المصري التاريخي الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط»، على حد تعبيره.