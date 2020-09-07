ارتفاع عدد حالات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» في فرنسا

مواطنون فرنسيون يرتدون الكمامة أمام أحد المقاهي. (رويترز)

قالت وزارة الصحة الفرنسية، الإثنين، إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 في فرنسا ارتفع 4203 حالات مقارنة باليوم السابق ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 328980 حالة.

وارتفع أيضا عدد حالات الوفيات 25 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح 30726 حالة، بحسب «رويترز».

فرنسا تسجل 7071 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

وكانت الصحة الفرنسية سجلت أمس الأحد 7071 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا»، انخفاضًا من 8550 حالة يوم السبت، و8975 يوم الجمعة. وتحتل فرنسا المركز السابع على مستوى العالم في عدد حالات الوفاة جراء كورونا.