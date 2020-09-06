فرنسا تسجل 7071 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أشخاص يضعون كمامات على وجوههم في مدينة نيس الفرنسية، 20 يوليو 2020. (رويترز)

سجلت سلطات الصحة الفرنسية 7071 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا»، اليوم الأحد ،انخفاضًا من 8550 حالة يوم السبت، و8975 يوم الجمعة.

والعدد المسجل يوم الجمعة هو أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة في فرنسا. وبلغ عدد من نُقلوا إلى مستشفى بسبب المرض خلال الأيام السبعة الماضية 1704، بينهم 288 في وحدات العناية المركزة، بحسب «رويترز».

وارتفع عدد من توفوا بـ«كوفيد-19» في فرنسا بواقع ثلاث حالات إلى 30701. ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 324777 حالة.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران أمس السبت إنه ينبغي على فرنسا توخي الحذر لأن عددا أكبر من الناس سيُنقل إلى وحدات العناية المركزة خلال الأسبوعين القادمين في ضوء زيادة عدد حالات العدوى خلال الأيام القليلة الماضية.