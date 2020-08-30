قتيل خلال تظاهرة مناهضة للعنصرية في مدينة بورتلاند الأميركية

أفراد من شرطة ولاية نيويورك الأميركية، (أرشيفية: الإنترنت)

قُتل شخص بالرصاص أمس، السبت، في بورتلاند بولاية أوريغون في شمال غرب الولايات المتحدة خلال صدامات بين متظاهرين مناهضين للعنصرية ومناصرين للرئيس دونالد ترامب، وفق ما أفادت الشرطة المحلية اليوم الأحد.



وكانت بورتلاند مركز التظاهرات المتكررة ضد عنف الشرطة في الولايات المتحدة منذ مقتل المواطن الأميركي الأفريقي جورج فلويد، اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مايو الماضي.



وأعيد إحياء الحركة الاحتجاجية عندما أُصيب الأميركي من أصل أفريقي جاكوب بليك بجروح خطيرة برصاص الشرطة في كينوشا في ولاية ويسكنسن، حسب وكالة «فرانس برس».



وأفادت وسائل إعلام محلية أن قافلة من مئات السيارات يقودها أنصار ترامب تجمعت في وسط مدينة بورتلاند.



وأعلنت الشرطة المحلية في تغريدة اندلاع أعمال عنف بين متظاهرين ومتظاهرين مضادين، مشيرةً إلى أن شرطيين تدخلوا وقاموا ببعض التوقيفات. ولم تحدد الشرطة ما إذا كانت الطلقات التي أسفرت عن مقتل شخص مرتبطة بشكل مباشر بالتظاهرات.



ولاحقا أفادت الشرطة في بيان أن إطلاق النار حصل عند الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي في وسط المدينة، مشيرةً إلى أنه تم فتح تحقيق بالجريمة.



وأضاف البيان أن شرطيين «سمعوا صوت طلقات من الحيّ (...) ووجدوا في المكان ضحية مصابا برصاص في الصدر».