مصدر أمني لبناني: انفجاران في مرفأ بيروت يوقعان عشرات الإصابات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 06:54 مساء
صورة مركبة توضح لحظات الانفجار في مرفأ بيروت. (الإنترنت)

وقع انفجار كبير، الثلاثاء، في مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر أمني، تسبّب بوقوع عشرات الإصابات ودمار كبير في أنحاء مختلفة من العاصمة.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار. وقال مصدر أمني إنه وقع في مرفأ بيروت القريب من وسط العاصمة، مشيرًا إلى وقوع انفجارين. وشوهد دخان كثيف يتصاعد من مكان الانفجار، وفق «فرانس برس».

وأقفلت القوى الأمنية كل الطرق المؤدية إلى المرفأ، ومُنع الصحفيون من الاقتراب. ولم يسمح إلا لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالمرور. وتردّد دوي الانفجار في كل أنحاء العاصمة، وصولًا إلى مناطق بعيدة عنها. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان بسماع صوت الانفجار.

انفجار كبير يهز بيروت.. وسقوط مئات الجرحى ودمار هائل (فيديو)

وشاهدت صحفية في «فرانس برس» عشرات الجرحى يصلون إلى مستشفى «أوتيل ديو» في الأشرفية في شرق بيروت، وبينهم أطفال. وكان عدد كبير منهم مغطى بالدماء من رأسه حتى أخمص قدميه. كما شوهد سيارات متوقفة ومتروكة في وسط الشارع القريب من المرفأ وقد لحقتها أضرار بالغة. كما لحقت أضرار بالغة بالمباني وتناثر الزجاج في كل مكان.

وقالت امرأة في وسط العاصمة لصحفي في «فرانس برس»: «شعرت بما يشبه هزة أرضية، ثم دوي الانفجار. شعرت بأنه أقوى من انفجار العام 2005 الذي قتل (رئيس الحكومة الأسبق) رفيق الحريري».

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