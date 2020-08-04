انفجار كبير يهز بيروت.. وسقوط مئات الجرحى ودمار هائل (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 05:32 مساء
لقطة من انفجار بيروت. (الإنترنت)

تردد دوي انفجار ضخم في بيروت، الثلاثاء، سمعت أصداؤه في كل أنحاء العاصمة، بحسب «فرانس برس».

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُـشرت على شبكات التواصل لحظات الانفجار وأعمدة الدخان الضخمة التي تعالت إلى السماء. وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدًا في مخزن للمفرقعات.

ووقع المئات من المصابين في كافة أنحاء العاصمة. وشمل الدمار المباني السكنية والسيارات والمتاجر. ويأتي الانفجار قبيل صدور الحكم، الجمعة، في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان في 2005.

وعملت قوات الأمن والجيش اللبنانيين على إبعاد الأشخاص الذين توافدوا على الميناء، تحسبا من حدوث انفجارات أخرى في المكان، وفق «سكاي نيوز».

 

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