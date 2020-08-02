مباحثات أميركية - بريطانية بشأن اتفاق التجارة الحرة هذا الأسبوع

ليز تروس وزيرة التجارة البريطانية في لندن يوم 25 فبراير 2020. (أرشيفية: رويترز)

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن ليز تروس وزيرة التجارة البريطانية ستلتقي مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن هذا الأسبوع لتقييم مدى التقدم الذي جرى إحرازه بشأن التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.

وقال مصدران للصحيفة إنه من المتوقع زيارة تروس واشنطن في مطلع الأسبوع، في حين قال مصدر ثالث للصحيفة إنه من المتوقع أن تلتقي تروس مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر يومي الاثنين والثلاثاء، وفق وكالة «رويترز». وتحرص بريطانيا بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي في يناير على الاعتماد على نفسها وبدأت سلسلة من المفاوضات التجارية مع دول أخرى مع إعطاء أولوية للولايات المتحدة.

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وقالت تروس من قبل إنه لا يوجد جدول زمني محدد لمفاوضات بريطانيا التجارية مع الولايات المتحدة. وأضافت أن المفاوضين البريطانيين حققوا «تقدما كبيرا جدا» على الرغم من إجراء المحادثات عبر الفيديو بسبب تفشي فيروس كورونا. وأضافت أمام لجنة برلمانية في يونيو«لن نتعجل التوصل لاتفاق ولا يوجد موعد نهائي. سنكون صارمين في الضغط من أجل مصالحنا».

وفي أواخر شهر يوليو الماضي، ذكرت «فاينانشال تايمز» أن الحكومة البريطانية تخلت عن آمال التوصل لاتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية مع إنحاء المسؤولين باللوم في بطء تحقيق تقدم على جائحة فيروس «كورونا».