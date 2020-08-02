مباحثات أميركية - بريطانية بشأن اتفاق التجارة الحرة هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 08:17 صباحا
ليز تروس وزيرة التجارة البريطانية في لندن يوم 25 فبراير 2020. (أرشيفية: رويترز)

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن ليز تروس وزيرة التجارة البريطانية ستلتقي مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن هذا الأسبوع لتقييم مدى التقدم الذي جرى إحرازه بشأن التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.

وقال مصدران للصحيفة إنه من المتوقع زيارة تروس واشنطن في مطلع الأسبوع، في حين قال مصدر ثالث للصحيفة إنه من المتوقع أن تلتقي تروس مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر يومي الاثنين والثلاثاء، وفق وكالة «رويترز». وتحرص بريطانيا بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي في يناير على الاعتماد على نفسها وبدأت سلسلة من المفاوضات التجارية مع دول أخرى مع إعطاء أولوية للولايات المتحدة.

اقرأ أيضا: أميركا الشمالية تبدأ تطبيق «التجارة الحرة الجديدة» مطلع يوليو

وقالت تروس من قبل إنه لا يوجد جدول زمني محدد لمفاوضات بريطانيا التجارية مع الولايات المتحدة. وأضافت أن المفاوضين البريطانيين حققوا «تقدما كبيرا جدا» على الرغم من إجراء المحادثات عبر الفيديو بسبب تفشي فيروس كورونا. وأضافت أمام لجنة برلمانية في يونيو«لن نتعجل التوصل لاتفاق ولا يوجد موعد نهائي. سنكون صارمين في الضغط من أجل مصالحنا».

وفي أواخر شهر يوليو الماضي، ذكرت «فاينانشال تايمز» أن الحكومة البريطانية تخلت عن آمال التوصل لاتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية مع إنحاء المسؤولين باللوم في بطء تحقيق تقدم على جائحة فيروس «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشركة المالكة لـ«تيك توك» تقترح بيع الفرع الأميركي بعد إعلان ترامب حظر التطبيق
دولى
خبير أميركي يشكك في اللقاحات الروسية والصينية ضد «كورونا المستجد»
دولى
إيران تعلن اعتقال زعيم «مجموعة إرهابية» مقرها الولايات المتحدة
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ليبيا محور جديد للحرب الباردة بين طموحات بوتين ...
فيديو
«فرانس برس»: باراك أوباما يوجه لائحة اتهامية إلى دونالد ترامب
دولى
الإمارات تعلن تشغيل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي
عربى
بعد تدخل رجال الأمن ..إعادة تشغيل طرح الأحمال اليدوي لمحطة شرق طرابلس
ليبيا
ألمانيا تدعو الولايات المتحدة إلى عدم عرقلة تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا
ليبيا
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى أول أيام عيد الأضحى
عربى
رفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته لمنعه دخول مهاجرين إيطاليا
دولى
الوباء يسرق بهجة «تزوليقة العيد» في سبها
ليبيا
العدد 245 - 246 من جريدة «الوسط»: هل يجد الليبيون ضالتهم في الطبعة الثانية من ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إيلون ماسك يتراجع عن تغريدة حول بناة الأهرامات أثارت جدلا واسعا