السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ«كورونا» وأقل وفيات منذ أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 05:29 مساء

 سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 2.2 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ أوائل يونيو الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية،  السبت، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19»، عن رصد 2201 إصابة جديد بالوباء (مقابل 2378 إصابة أمس)، أي أدنى حصيلة إصابات منذ الثالث من يونيو، عندما تم تسجيل 1975 إصابة، بحسب «واس»

السعودية تسجل أدنى حصيلة وفيات وإصابات بـ«كورونا» منذ شهر
السعودية تسجل 3580 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»⁩ و58 حالة وفاة

كما سجلت السلطات الصحية أدنى حصيلة وفيات يومية جراء الوباء، برصد 31 وفاة جديدة ناجمة عن «كوفيد-19» خلال آخر 24 ساعة (مقابل 37 وفاة في اليوم السابق)، أي أقل عدد وفيات منذ 12 يوليو عندما كانت حصيلة الضحايا عند مستوى 20 حالة وفاة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 264973، بما في ذلك 2703 وفيات و44488 حالة نشطة، منها 2120 حالة حرجة. وتماثل 2051 مريضا بـ«كوفيد-19» للشفاء في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 217782 شخصا.

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