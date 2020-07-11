السعودية تسجل أدنى حصيلة وفيات وإصابات بـ«كورونا» منذ شهر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 10:59 مساء

 لأول مرة منذ أوائل يونيو الماضي، سجلت السلطات الصحية السعودية أقل من ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19»، رصد 2994 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 3159 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية في المملكة منذ الرابع من يونيو عندما تم تسجيل 2591 إصابة.

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وشهدت حصيلة الوفيات اليومية جراء «كوفيد-19» في السعودية تراجعًا حادًّا، بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير (مقابل 51 وفاة أمس)، أي أدنى حصيلة منذ الثاني من يونيو عندما تم تسجيل 30 وفاة أيضًا. وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ«كورونا»، التي تم تسجيلها في المملكة منذ بداية الجائحة 229480، بما في ذلك 2181 حالة وفاة، و61903 حالات نشطة، منها 2230 حالة حرجة.

وتماثل 2370 مصابًا بـ«كوفيد-19» للشفاء في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 165396 شخصًا.

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