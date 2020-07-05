«أوشن فايكينغ» تتلقى إذنا بإنزال المهاجرين الـ180 في صقلية

قسم من المهاجرين الذين أنقذتهم سفينة أوشن فايكينغ، 25 يونيو 2020. (أ ف ب)

تلقت السفينة الإنسانية «أوشن فايكينغ»، الأحد، إذن السلطات الإيطالية بإنزال المهاجرين الـ180 الذين أنقذتهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط، في بورتو إمبيدوكلي بصقلية، كما أعلنت منظمة «إس.أو.إس المتوسط» غير الحكومية.

وذكرت المنظمة لـ«فرانس برس» التي كان مراسلها على متن السفينة: «تلقينا تعليمات من السلطات البحرية الإيطالية بإنزال المهاجرين في بورتو إمبيدوكلي. وتبحر أوشن فايكينغ في هذه الأثناء باتجاه هذا المرفأ الذي سنبلغه صباح غد (الإثنين)»، وفق «فرانس برس».

«فرانس برس» ترصد معاناة 3 مهاجرين التقوا بسجون ليبيا وجمعتهم مجددا «أوشن فايكينغ»

مهاجرون باكستانيون يروون معاناتهم في ليبيا قبل أن تنقذهم سفينة «أوشن فايكينغ»

وأنقذت السفينة المهاجرين الـ180 وبينهم باكستانيون وإريتريون ونيجيريون وآخرون من بلدان في شمال أفريقيا في أربع عمليات بين 25 و30 يونيو. و25 من هؤلاء قاصرون. وبعد طلبات متكررة من السلطات في كل من إيطاليا ومالطا، لم تكن «أوشن فايكينغ» تلقت حتى الآن سوى ردود سلبية. وفجأة ارتفع التوتر على متنها لدرجة إعلان «حال الطوارئ».

وهدد قسم من المهاجرين أفراد الطاقم، وألقى آخرون بأنفسهم في البحر وحاول البعض الانتحار. وأسهم صعود طبيب إيطالي على متن السفينة، الأحد، وعدهم بأنه سيتم إنزالهم قريبا، في عودة الهدوء.

وأخضع المهاجرون لفحوص لكشف الإصابة بـ«كوفيد-19» على أن ينقلوا إلى سفينة أخرى في صقلية يخضعون فيها للحجر الصحي، كما ذكرت وزارة الداخلية الإيطالية لـ«فرانس برس» الأحد. وأعلن دينو مارتيرانو الناطق باسم الداخلية: «سمح بنقلهم إلى السفينة موبي زازا».