«كورونا» يحصد أرواح 443 ألف شخص ويصيب 8 ملايين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 06:02 مساء

 يواصل فيروس كورونا «كوفيد-19» تفشيه في مختلف أنحاء العالم، حيث تجاوز عدد ضحاياه، بحسب آخر الإحصاءات والأرقام، إلى 443 ألف حالة وفاة، فيما تم تسجيل 8 ملايين و174 ألف إصابة حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول الأكثر تضررًا، حيث حصد فيروس كورونا أرواح نحو 117 ألف شخص، فيما تم تسجيل أكثر من مليونين و137 ألف إصابة بالفيروس هناك حتى الآن، بحسب «روسيا اليوم».

«فرانس برس»: إصابات «كورونا» تتخطى 8 ملايين عالميًّا

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات معهد «جونز هوبكنز»، اليوم الأربعاء، اقترب عدد الإصابات في البرازيل من مليون، حيث ارتفع إلى أكثر من 923 ألف إصابة، وتجاوز عدد الوفيات 45 ألفًا منذ بدء تفشيه هناك.

وتأتي روسيا في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 544 ألف إصابة، لكن عدد الوفيات لم يتجاوز 7300 حالة وفاة.

وفي المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررًا من تفشي وباء كورونا تأتي الهند، حيث سجلت نسقًا تصاعديًّا حادًّا في عدد الوفيات والإصابات، وتجاوزت حصيلة المصابين فيها 354 ألفًا، وسجلت أكثر من 11900 حالة وفاة حتى الآن.

ارتفاع قياسي في عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند

وتعد كذلك بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا من الدول التي سجلت عدد وفيات وإصابات مرتفعًا، رغم تراجع حدة تفشي الفيروس وأعداد الوفيات في الأسابيع الأخيرة. وفي الوقت الذي بدأت فيه الأوضاع تتحسن في أوروبا، باتت دول أميركا الجنوبية، على غرار البرازيل، تشكل بؤرة جديدة للفيروس.

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