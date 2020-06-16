«فرانس برس»: إصابات «كورونا» تتخطى 8 ملايين عالميا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 09:26 صباحا
طاقم طبي روسي ينقل مصابين بـفيروس «كورونا المستجد» إلى أحد المستشفيات. (الإنترنت)

تخطى عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» حول العالم ثمانية ملايين شخص، أكثر من نصفهم في أوروبا والولايات المتّحدة، وفق تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استنادًا إلى مصادر رسمية ليل الإثنين.

ومنذ ظهر وباء «كوفيد-19» للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، سُجلت 8 ملايين و202 إصابة مؤكدة مخبريًا بالفيروس، بينها 435.176 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات في أوروبا، القارة الأكثر تضررًا بالوباء، 2.417.902 إصابة (بينها 188.085 وفاة)، وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررًا بالوباء، 2.110.182 إصابة (بينها 116.081 وفاة).

ومنذ 10 مايو تضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم، في حين سُجّلت أكثر من مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأيام الثمانية الأخيرة، وذلك وفق أرقام تبقى دون العدد الحقيقي للمصابين؛ لأن عددًا كبيرًا من الدول لا يجري فحوصات مخبرية سوى للحالات الأكثر خطورة في حين لا يمتلك عدد آخر إمكانات فحص كافية، حسب الوكالة الفرنسية.

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