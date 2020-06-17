ارتفاع قياسي في عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند

مواطنون هنود في مومباي يجرون فحوص اختبارات الإصابة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الهند بحوالي ألفين في يوم واحد، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 11 ألفا و903 وفيات في هذه الدولة العملاقة في جنوب آسيا بحسب أرقام رسمية جديدة أعلنت اليوم الأربعاء.

وهذا الارتفاع ناجم جزئيا عن مراجعة أرقام في بومباي، المدينة الأكثر تضررا بالوباء، حيث أضيفت 832 وفاة إلى الحصيلة اليومية بسبب «ثغرات» في تعداد الضحايا. ولا يزال الوباء ينتشر في البلاد التي تعد 1,3 مليار نسمة، والتي رفعت في مطلع يونيو إجراءات العزل المشددة المفروضة منذ نهاية مارس لتحريك العجلة الاقتصادية، حسب وكالة «فرانس برس».