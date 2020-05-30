استقرار في الوفيات اليومية بـ«كورونا» في أميركا والإصابات تواصل الارتفاع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 05:34 مساء

 أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بتسجيل نحو 1.2 ألف وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الجمعة.

وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات فيروس كورونا الذي يسبب مرض  «كوفيد-19» السبت أن الولايات المتحدة رصدت خلال اليوم السابق 1193 وفاة جديدة جراء الجائحة (مقابل 1199 وفاة الخميس).

1225 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال اليوم السابق، حسب إحصاءات الجامعة، بواقع 24226 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، مقارنة مع 22577 إصابة الخميس و18263 إصابة الأربعاء.

أكثر من 100 ألف وفاة بـ«كورونا» في أميركا

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن مليون و747087 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفى 102836 من المرضى، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

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