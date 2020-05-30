1225 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 09:16 صباحا
مريضة تصل إلى مستشفى في ويكوف في نيويورك، 5 أبريل 2020، (ا ف ب)

سجلت الولايات المتحدة 1225 حالة وفاة إضافيّة بفيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، عند الساعة 8:30 مساء الجمعة (00:30 بتوقيت غرينتش السبت).

وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 102 ألف و798 حالة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة إنهاء علاقة بلاده مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها منذ بدء انتشار فيروس «كورونا┌ بالانحياز إلى الصين.

وقال ترامب أمام الصحفيين: «لأنهم فشلوا في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة، نحن ننهي اليوم علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه هذه الأموال الى احتياجات أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم».

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