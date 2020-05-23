إيران تعلن تخفيفا جديدا لتدابير احتواء «كوفيد-19»

إيراني يرش معقمات على أيدي أشخاص في طهران، 4 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، تخفيفًا جديدًا للتدابير المتخذة لاحتواء «كوفيد-19»، وأكدت سيطرتها على الوباء في نحو ثلث محافظات البلاد.

وقال الرئيس حسن روحاني خلال خطاب متلفز إن 10 من بين 31 محافظة في إيران صارت في «مرحلة الاحتواء» لفيروس «كورونا المستجد»، من دون أن يسميها، وفق «فرانس برس».

إيران تعلن اقتراب «السيطرة» على تفشي وباء «كوفيد-19»

وأعلنت إيران تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في فبراير، وهي أكثر دول الشرق الأوسط تضررا منه. وبدأت الجمهورية الإسلامية منذأبريل خطة لاستئناف النشاط الطبيعي تدريجا.

ووفقًا لروحاني، سيعود جميع الموظفين الذين يعملون من المنزل إلى أماكن عملهم اعتبارًا من 30 مايو. وأعلن الرئيس أيضًا إعادة فتح المتاحف والمواقع التاريخية اعتبارا من الثلاثاء. كما أكد أن السلطات تدرس إعادة فتح المزارات الدينية المغلقة منذ شهرين، اعتبارًا من الثلاثاء أيضًا (أي عقب عطلة عيد الفطر يومي الأحد والإثنين).

وأغلقت المزارات الدينية الكبرى أبوابها يوم 16 مارس، ومن بينها العتبة الرضوية في مشهد (شمال شرق) والعتبة الفاطمية في قم (وسط) ومرقد الشاه عبد العظيم الحسني في طهران وكذلك مسجد جمكران قرب قم.

إيران تسجل 2100 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»

ولن تفتح هذه المواقع في مرحلة أولى سوى لست ساعات يوميا وباتباع بروتوكولات صحية صارمة. وفق الناطق باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، بلغت الحصيلة الإجمالية لوباء «كوفيد-19» في إيران 7359 وفاة عقب تسجيل 59 وفاة جديدة بين الجمعة والسبت.

وأضاف جهانبور خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن 10 محافظات لم تسجل وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين لم تسجل 6 أخرى سوى وفاة واحدة. ويشكك عدة خبراء ومسؤولون صحيون داخل البلاد وخارجها في صحة الأرقام الرسمية.

ووفق الناطق باسم وزارة الصحة، تم رصد 1869 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 133521 إصابة منذ ظهور الوباء.