السعودية تسجل 2593 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 04:45 مساء
فحص درجات الحرارة في الرياض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الإصابة بكورونا في المملكة 57345. وفقًا لما أعلنه مساعد وزير الصحة الناطق باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي.

وأضاف العبدالعالي: «تم تسجيل تعافي 3026 حالة، ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 28748»، وأشار إلى أن «44% من الإصابات لسعوديين، و56% من جنسيات أخرى، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 320 حالة»، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

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وأكد ارتفاع الفحوصات المخبرية إلى 586405 فحوص في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 16045 عن يوم السبت. وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة السعودية أن السعودية تجري ما بين 15 إلى 18 ألف فحص يوميًّا، وتهدف إلى مضاعفة هذا الرقم.

وكان العدد الإجمالي للإصابات في السعودية قد وصل، الأحد، إلى 54752، منها 28718 حالة نشطة، بينها 202 حالة حرجة في العناية المركزة. وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى 586405 فحوص في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 16045 عن يوم السبت.

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وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة السعودية أن السعودية تجري ما بين 15 إلى 18 ألف فحص يوميًّا، وتهدف إلى مضاعفة هذا الرقم. كما تم تسجيل 2056 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 25722.

وفي هذا السياق، أوضح العبدالعالي أن نسبة التعافي بين المصابين بكورونا في السعودية وصلت إلى 47%، وذلك بفضل القدرة الاستيعابية للمنشآت الطبية والكوادر الطبية والتجهيزات المتوفرة والبروتوكولات المتبعة.

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