السعودية تسجل1911 إصابة جديدة بـ«كورونا»..وارتفاع حالات التعافي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 08:12 مساء
فحص درجات الحرارة في الرياض. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف ناطق وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عن تسجيل 2520 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع حالات التعافي إلى 15257، كما تم تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلنت الوزارة، وفاة 9 حالات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 264، مشيرة إلى أن الأطفال لم تُسجل بينهم حالات حرجة أو وفيات، وأن ارتفاع نسبهم في الآونة الأخيرة دليل على نشاط مرتبط بالاجتماعات، أو نشاط مخالف لبعض التعليمات، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

السعودية تسجل 1966 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتحذر من التجمعات العائلية

وقال الناطق إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 42925 حالة، بينها 27404 حالات نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة، منها 147 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

وكانت السعودية شهدت الإثنين تسجيل 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، مشيراً إلى أن 0.6% فقط نسبة الوفيات بالوباء. وسجلت الرياض 520 إصابة، ومكة المكرمة 343، والمدينة المنورة 257، وجدة 236.

السعودية: 1289 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وارتفاع الوفيات إلى 144 حالة

وحذر العبد العالي في المؤتمر الصحفي حول مستجدات الجائحة، من التجمعات العائلية، مشيرا إلى أن ارتفاع إصابات الأطفال والنساء بسببها. كما أعلن تسجيل 9 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 255 شخصاً. فيما ذكر أنه تم تسجيل 1280 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 12737 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السعودية 41014 حالة، بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 149 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن إعادة فتح المدارس وأماكن العمل
دولى
«الفاو»: مكاسب كبيرة ضد الجراد الصحراوي.. إنقاذ 720 ألف طن من الحبوب عبر 10 دول
دولى
مرتضى منصور يعلن أول وفاة في الزمالك بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
«تعليم الوفاق» تطلق منصة التعليم عن بعد
ليبيا
وزيرة ألمانية: العالم لن يجد لقاحا فعال ضد «كورونا» قبل منتصف 2021
دولى
قائد «إيريني»: 20 دولة تشارك في العملية الأوروبية والتصدي للهجرة مهمة ثانوية
ليبيا
غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بتهمة التحرش الجنسي
دولى
«صندوق النقد» يوافق على قرض لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة وباء «كوفيد-19»
دولى
السعودية تقر إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط
اقتصاد
فنزويلا تعتقل 11 شخصا جديدا ضمن تحقيقات محاولة «غزو» البلاد
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مي عاشور تفك «شفرة» الصين بالترجمة