إصابات «كورونا» في السعودية تتجاوز 50 ألفا.. والوفيات تصل لـ300 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 08:25 مساء
الناطق الرسمي لوزارة الصحة السعودية د.محمد العبد العالي. (الإنترنت)

 تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في المملكة العربية السعودية السبت عتبة الـ50 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا تسجيل 2840 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقابل 2307 إصابات أمس الجمعة و2039 إصابة الخميس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة منذ بداية الجائحة 52016، بحسب وكالة ألنباء السعودية «واس».

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ويعود معظم الإصابات الجديدة إلى الرياض (839) حالة وجدة (450) حالة ومكة المكرمة (366)حالة والمدينة المنورة (290) حالة والدمام (180) حالة.

وتوفي 10 أشخاص في السعودية خلال اليوم الأخير جراء إصابتهم بالفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19» (مقابل تسع وفيات في اليوم السابق)، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 302 حالة وفاة.

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وارتفع عدد المتعافين من كورونا في السعودية خلال آخر 24 ساعة بواقع 1797 شخصًا، وبلغ عددهم 23666 شخصًا.

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