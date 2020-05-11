جونسون يعرض مراحل خطّته لإنهاء الحجر وسط انتقادات من المعارضة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 08:37 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أرشيفية)

قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، خطّته لتخفيف الحجر على مراحل، محذرا بأنه «لن يتردد» في الرجوع عنها إذا اقتضى الأمر، لكنه لم يرفع الالتباسات المحيطة بها، والتي أثارت سخط المعارضة والنقابات.

خلال خطاب الإثنين أمام النواب استمر ساعة ونصف، شرح جونسون الخطوات الثلاث للخطة المفصّلة في 50 صفحة، دون أن يوضّح كلّ تفاصيلها، بحسب «فرانس برس».

جونسون يعلن استراتيجيته لرفع الحجر تدريجياً في بريطانيا

واعتبر أن «التحدي المطروح علينا هو إيجاد طريقة للمضي قدما مع الحفاظ على المكتسبات التي حققناها عبر تخفيف عبء الحجر»، وتابع: «أنا صريح، إنه توازن من الصعب جدا الحفاظ عليه».

وأضاف المسؤول المحافظ «في حال ظهرت معطيات عكس المتوقع لن نتردد في كبح وتأجيل (رفع) التدابير أو تعويضها بأخرى، على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني». من جهته، قال رئيس حزب العمال المعارض، كير ستارمر، في البرلمان «هناك أسئلة كثيرة وأجوبة قليلة»، معتبرا أن «التوضيحات والتطمينات محدودة جدا».

على مراحل
ووفق برنامج الحكومة الذي يخصّ انجلترا فقط، وانتقدته مع ذلك مناطق أخرى على رأسها أسكتلندا، يمكن للسكان اعتبارا من الأربعاء التنزّه والذهاب إلى الشواطئ والأماكن الطبيعية. لكن، يجب عليهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما صدرت توصيات بوضع كمامات وقائية في وسائل النقل والمتاجر.

وفي حين «تشجع» الحكومة على العمل من المنزل، يمكن لمن يعجز عن ذلك التوجه إلى العمل، خاصة في المصانع وورش البناء. ويتوقع فرض حجر صحي على المسافرين القادمين من خارج البلاد، باستثناء إيرلندا وفرنسا، لكن لم يحدد بعد موعد لذلك.

رئيس الوزراء البريطاني: تخطينا ذروة وباء «كورونا»

في مرحلة ثانية، اعتبارا من 1 يونيو، وفي حال تم تحقيق تقدم في مكافحة الفيروس، يمكن إعادة فتح المدارس الابتدائية واستئناف بعض الأنشطة التجارية والرياضية، كما يمكن للأسر تبادل الزيارات.

وفي المرحلة الثالثة، اعتبارا من يوليو، سيعاد فتح الحانات ومحلات تصفيف الشعر ودور العبادة وقاعات السينما.

أسكتلندا «غير مقتنعة»
سبق أن أعلنت رئيسة حكومة اسكتلندا أن هذه التدابير لا تشمل منطقتها، وقالت نيكولا ستورجن إن «الحكومة الاسكتلندية غير مقتنعة بعد بأن هذه التغييرات يمكن أن تطبق بشكل مؤكد في اسكتلندا دون خطر خروج الفيروس عن السيطرة مرة أخرى».

وزير الصحة البريطاني يؤكد أن بوريس جونسون «في حالة جيدة جدا»

والمملكة المتحدة هي ثاني أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة بتسجيلها 32065 وفاة في المستشفيات ودور المسنين.

في قطاع التعليم، عارضت النقابات عودة التلاميذ في شهر يونيو. كما أن هناك مخاوف كبرى حول استئناف بعض الأنشطة الأربعاء نظرا لغياب إرشادات واضحة، خاصة أن القطاعات المعنية تشمل خاصة المهن المنخفضة المهارة، رغم تسجيلها نسب وفيات أعلى من المعدل العام، وفق دراسة للمكتب الوطني للإحصائيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تقر إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط
اقتصاد
فنزويلا تعتقل 11 شخصا جديدا ضمن تحقيقات محاولة «غزو» البلاد
دولى
تسجيل 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بؤرة انتشار الفيروس في الصين
عربى
قصف سفينة حربية إيرانية بـ«نيران صديقة» في خليج عمان
دولى
«الخارجية التركية»: قوات حفتر ستكون أهدافا مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحنا ...
ليبيا
عميد بلدية تاجوراء يطالب «الوفاق» بمعالجة الأزمات الناتجة عن حظر التجول
ليبيا
بالصور: آثار تدمير مكتب السلامة الوطنية في مطار معيتيقة
ليبيا
متري عن بيان البعثة الأممية الأخير: عبارات «مألوف ومروع» لا تكفي
ليبيا
أوباما يعتبر إدارة ترامب لوباء كوفيد-19 «كارثة فوضوية»
دولى
‎السراج يتهم قوات القيادة العامة بقصف الأحياء السكنية في طرابلس بمئة صاروخ ...
ليبيا
جدل وتضارب في تونس حول طائرة مساعدات تركية موجهة إلى ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط ترصد خسائر القصف على مستودع مطار معيتيقة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عودة موظفة إغاثة إيطالية مخطوفة منذ 18 شهرا إلى بلدها على رحلة خاصة (فيديو)