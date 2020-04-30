رئيس الوزراء البريطاني: تخطينا ذروة وباء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 08:26 مساء
جونسون خلال مشاركته في التصفيق للطواقم الطبية البريطانية، 2 أبريل 2020 (أ ف ب)

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أن بريطانيا، ثاني بلد أكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في أوروبا مع 26711 وفاة، «تخطت ذروة» تفشي الوباء الذي بدأ يتراجع.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة «لقد تخطينا ذروة» تفشي الوباء، مضيفا «نحن نتجه نزولاً»، وفق «فرانس برس».

وفي أول ظهور علني له منذ تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل ثلاثة أيام، دعا جونسون مواطنيه إلى مواصلة احترام إجراءات العزل، مشيرا إلى أن البلاد بدأت «بتحويل مسار» انتشار الوباء.

اقرأ أيضا: جونسون في أول ظهور علني له منذ إصابته: التزموا بـ«العزل الصحي»

وقال جونسون أمام مقر الحكومة في لندن «لقد بدأنا الآن في تحويل مسار» الانتشار. ويتعرض رئيس الحكومة لضغوط من أجل الكشف عن استراتيجيته للخروج من إجراءات العزل المفروضة منذ أكثر من شهر في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقيلة صالح: لا خلاف مع حفتر.. ومبادرتي تستند إلى الأعراف الاجتماعية
ليبيا
إيلون ماسك يصف تمديد إجراءات الإغلاق بـ«الفاشية»
منوعات
بريطانيا تؤكد دعمها «مؤسسات ليبيا الشرعية» وترفض «التغيير من جانب واحد»
ليبيا
سحب عينات عشوائية في بنغازي لكشف حقيقة الوضع الوبائي
ليبيا
بيان العبيدات والمرابطين يتجاهل «التفويض» ويؤكد أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي ...
ليبيا
الحاسي: نجاحنا في مجابهة «كورونا» على المحك
ليبيا
«هيومن رايتس» تطالب الإمارات بتعويض ضحايا مصنع استهدفته طائراتها في طرابلس
ليبيا
المسماري: انتظروا إعلانا دستوريا توضع بموجبه خارطة طريق للمرحلة المقبلة
ليبيا
مسؤولون بـ«أفريكوم»: الوجود الروسي في ليبيا أخطر من «داعش»
ليبيا
«غيلياد ساينسز» الأميركية: «رمديسيفير» أظهر نتائج «إيجابية» على مصابين ...
دولى
النائب الأول لرئيس مجلس النواب يرفض «الانقلاب على المسار الديمقراطي»
ليبيا
السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات أمام الدينار.. وقفزة للدولار
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدغشقر تتسلح بـ«المشروب المعجزة» لمواجهة فيروس «كورونا»