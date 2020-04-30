رئيس الوزراء البريطاني: تخطينا ذروة وباء «كورونا»

جونسون خلال مشاركته في التصفيق للطواقم الطبية البريطانية، 2 أبريل 2020 (أ ف ب)

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أن بريطانيا، ثاني بلد أكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في أوروبا مع 26711 وفاة، «تخطت ذروة» تفشي الوباء الذي بدأ يتراجع.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة «لقد تخطينا ذروة» تفشي الوباء، مضيفا «نحن نتجه نزولاً»، وفق «فرانس برس».

وفي أول ظهور علني له منذ تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل ثلاثة أيام، دعا جونسون مواطنيه إلى مواصلة احترام إجراءات العزل، مشيرا إلى أن البلاد بدأت «بتحويل مسار» انتشار الوباء.

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وقال جونسون أمام مقر الحكومة في لندن «لقد بدأنا الآن في تحويل مسار» الانتشار. ويتعرض رئيس الحكومة لضغوط من أجل الكشف عن استراتيجيته للخروج من إجراءات العزل المفروضة منذ أكثر من شهر في البلاد.