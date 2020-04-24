وزير الصحة البريطاني يؤكد أن بوريس جونسون «في حالة جيدة جدا»

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الجمعة، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يمضي فترة نقاهة بعد دخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة بوباء «كوفيد-19» «في حالة جيدة جدا».

وقال هانكوك لقناة «سكاي نيوز»: «تحدثت إليه أمس الخميس وهو في حالة جيدة جدا ويتعافى»، ولم يؤكد المعلومات التي نشرتها جريدة «ذي تلغراف» ومفادها أن رئيس الحكومة المحافظ سيعود إلى تولي مهامه، الإثنين، التي كلف بها موقتا وزير الخارجية دومينيك راب.

وأضاف وزير الصحة: «إني واثق من أنه سيعود فور سماح الأطباء بذلك. لم يتخذ بعد القرار لكنه يتلقى اتصالات ويبقى على تواصل».

وبحسب الناطق باسمه تحادث جونسون «55 عاما» هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ويمضي جونسون، الذي خرج من المستشفى في 12 أبريل، فترة نقاهة في شيكرز، المقر الريفي لرؤساء الحكومة البريطانيين مع خطيبته الحامل كاري سيموندز.

وأعلن ترامب الخميس خلال مؤتمر صحفي: «بدا في حالة رائعة للحقيقة، كأنه بوريس الذي نعرفه المفعم بالنشاط والحيوية».

ورغم تصاعد الضغوط بما في ذلك في المعسكر المحافظ، تستبعد الحكومة حاليا أي تخفيف للعزل المفروض منذ 23 مارس، الذي سيمدد لأسبوعين إضافيين على الأقل أو تفصيل استراتيجيتها للخروج منه.

وقال هانكوك إن الوباء في بريطانيا وهي من الدول الأوروبية الأكثر تأثرا بـ«كوفيد-19»الذي أودى بحياة 19 ألف شخص فيها، بلغ «الذروة» في تفشيه و«من المبكر» تخفيف التدابير المطبقة خشية من حدوث «موجة ثانية» من الإصابات.

أما رئيسة وزراء إسكتلندا، نيكولا ستورجن، فقد أعلنت، الخميس، أن بلادها ستخرج تدريجيا من العزل من دون استبعاد إعادة فرضه مجددا في المستقبل، إذا دعت الحاجة، مؤكدة أن إجراءات التباعد الاجتماعي تبقى مطبقة على الأمد الطويل.