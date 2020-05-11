قصف سفينة حربية إيرانية بـ«نيران صديقة» في خليج عمان

الفرقاطة الإيرانية جاماران خلال تدريبات بحرية، ديسمبر 2019، (ا ف ب)

قصفت مدمرة إيرانية بصاروخ سفينة إيرانية أخرى عن طريق الخطأ، خلال تدريبات بحرية في خليج عمان، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخرين، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني على موقعه الإكتروني بأن سفينة الدعم اللوجيستي «كوناراك» ضربت بصاروخ بعد ظهر أمس الأحد، خلال مناورة عسكرية جنوب إيران، مشير إلى أن السفينة قصفت بعدما تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف.

وأكد الجيش الإيراني مقتل بحار قائلا في بيان إن التحقيقات مستمرة حول سبب الحادث. و«كوناراك» هي سفينة دعم لوجستي خفيفة مصنعة في هولندا، اشترتها إيران قبل الثورة الإسلامية العام 1979.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن وزنها 447 طنا وطولها 47 مترا وهي مجهزة بأربعة صواريخ كروز، ولم يتضح على الفور عدد أفراد الطاقم الذي كان على متن السفينة عند تعرضها للحادث.

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وخلال السنة الماضية، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات حول سلسلة حوادث شملت قواتهما في مياه الخليج، وتصاعدت حدة التوتر منذ 2018 حين انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعادت فرض عقوبات قاسية على اقتصادها.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية أطلقت صاروخا بالخطأ في يناير الماضي أصاب طائرة أوكرانية بعد إقلاعها من طهران في طريقها إلى كييف، ما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها. واعترف الجيش الإيراني بالخطأ الكارثي قائلا إن الدفاعات الجوية الإيرانية كانت في حالة تأهب شديد بعد إطلاق سلسلة صواريخ على قاعدتين تؤويان جنودا أميركيين في العراق.