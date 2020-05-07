ترامب لبوتين: علينا تجنب «سباق تسلح مكلف»

لقاء سابق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية: الإنترنت)

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا الخميس إلى إشراك الصين في المحادثات المقبلة للحد من التسلح مع روسيا، وقال لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إنهما بحاجة إلى تجنب «سباق تسلح مكلف».

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن «الرئيس ترامب أكد من جديد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالرقابة الفعالة على الأسلحة التي لا تشمل روسيا فحسب، بل الصين أيضا، وتتطلع إلى إجراء محادثات مستقبلاً لتجنب سباق تسلح مكلف»، وفق «فرانس برس».

جائحة كورونا

وأضاف أن ترامب وبوتين تحدثا هاتفيا وناقشا أيضا جائحة كورونا المستجد. وقال البيان إن «الرئيس ترامب كرر التأكيد على أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتوفير الرعاية للأميركيين، وهي مستعدة أيضا لتقديم المساعدة لأي دولة تحتاجها، بما في ذلك روسيا».

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وفي أغسطس من العام الماضي، تبادلت روسيا والولايات المتحدة الأميركية، الاتهامات في الأمم المتحدة، بالمخاطرة بإطلاق سباق تسلح جديد، في الوقت الذي أعربت فيه الصين عن عدم اهتمامها بالمشاركة في أي اتفاق روسي - أميركي جديد للحد من الأسلحة.

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وفي فبراير الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده خفضت ترسانتها النووية إلى أقل من 300 رأس، مشيدا بما سماه «حصيلة أداء نموذجية» لفرنسا في مجال الحد من التسلح.