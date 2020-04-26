مستشار الرئاسة بكوريا الجنوبية يتحدث عن الحالة الصحية لكيم كونغ أون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 08:21 مساء
زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون. (أرشيفية)

 قال مستشار رئيس كوريا الجنوبية للسياسة الخارجية تشونغ إن مون، إن زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون «على قيد الحياة وفي وضع جيد».

وفي حديثه مع قناة :«فوكس نيوز» الأميركية، أكد المستشار أن «موقف حكومتنا في هذا الشأن ثابت، كيم جونغ أون على قيد الحياة وهو في وضع جيد. لقد كان مقيمًا في منطقة وونسان منذ 13 أبريل. ولم يتم رصد أي حركات مثيرة للريبة حتى الآن»، بحسب «روسيا اليوم».

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وفي غضون ذلك تواصل وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الصمت عن الأنشطة العامة للزعيم كيم جونغ أون، منذ أسبوعين، وسط تزايد الأنباء والتقارير حول خطورة وضعه الصحي.

من جهته، نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية أليخاندرو كاو دي بينوس، التقارير الإخبارية المتداولة، حول وفاة زعيم كوريا الشمالية.

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وفي وقت سابق من السبت، ظهر نبأ على موقع التواصل الاجتماعي الصيني «Weibo» حول وفاة رئيس كوريا الشمالية، وقال صاحبه، إنه حصل على هذه المعلومة من مصدر «موثوق».

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