حاملة الطائرات «شارل ديغول» تعود إلى فرنسا وتبدأ عملية إنزال وحجر طاقمها

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول لدى وصولها إلى ميناء برست في غرب فرنسا، 13 مارس 2020. (أ ف ب)

باشر الجيش الفرنسي عملية إنزال غير مسبوقة لـ1900 عنصر من البحرية سيتم وضعهم في الحجر الصحي، وذلك عقب عودة حاملة الطائرات النووية شارل ديغول الأحد ورسوها في مدينة طولون (جنوب) بسبب اكتشاف حالات إصابة بـ«كوفيد-19» على متنها.

وقالت الناطقة باسم الإدارة البحرية للمنطقة كريستين ريب إنه تم بدء عملية إنزال لوجستية كبيرة لكامل الطاقم، وفق «فرانس برس».

50 حالة إصابة بفيروس «كورونا» على متن حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول»

وأضافت «وفق أحدث المعلومات المتوفرة لدي، لا يوجد تدهور» في الوضع الصحي للعناصر الـ50 المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت أنه «سيتم فحص الجميع»، كما سيوضع العسكريون (نحو 1700 على حاملة الطائرات وأكثر من 200 في الفرقاطة المرافقة لها) في الحجر الصحي لأسبوعين «في مراكز عسكرية في إقليم فار وفي المنطقة»، ولن يسمح لهم بالاختلاط مع عائلاتهم.

حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» تقرب عودتها للاشتباه بإصابات بـ«كوفيد-19»

وبالتوازي مع عزل العسكريين، يعتزم الجيش بدء تعقيم حاملة الطائرات والفرقاطة بالكامل يوم الثلاثاء، وهي عملية غير مسبوقة أيضا.