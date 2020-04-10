50 حالة إصابة بفيروس «كورونا» على متن حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 01:33 مساء
حاملة الطائرات شارل ديغول في ميناء برست في غرب فرنسا، 13 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، اليوم الجمعة، إصابة 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول بفيروس «كورونا» المستجد، موضحة أنّ ثلاثة بحارة جرى إجلاؤهم «كتدبير وقائي».

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «نتائج 66 فحصا أثبتت وجود 50 إصابة بكوفيد-19 على متن شارل ديغول»، وذلك بعد 24 ساعة على إعلان الاشتباه بإصابات.

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وأوضح البيان: «لم يلحظ أي تفاقم في الوقت الراهن للحالة الصحية للبحارة الموجودين» على متنها. ولم يعرف بعد كيفية انتقال العدوى إلى حاملة الطائرات.

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