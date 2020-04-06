انتشار عسكري في العاصمة السودانية في الذكرى الأولى للاعتصام الشعبي ضد البشير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 03:13 مساء
قوات تابعة للجيش السوداني. (أرشيفية: الإنترنت)

نشر الجيش السوداني الإثنين جنودا وسيارات محمّلة بالأسلحة الثقيلة حول مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام الذي قام به آلاف السودانيين في المكان للمطالبة برحيل الرئيس السابق عمر البشير.

وأغلقت القوات المسلحة السودانية كل الطرق المؤدية إلى مقر وزارة الدفاع الذي يضم أيضا قيادة الجيش بآليات وجنود، بحسب«فرانس برس». كذلك وضعت على بعض الطرق حواجز أسمنتية وأسلاك شائكة.

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وكان محيط مقر قيادة الجيش السوداني مركز اعتصام السودانيين في السادس من أبريل 2019 ضد نظام البشير استكمالا لثورتهم التي انطلقت في ديسمبر، بقيادة ائتلاف قوى الحرية والتغيير المعارض بسبب الغلاء والمعاناة الاقتصادية.

وفي 11 أبريل 2019، أعلن الجيش إطاحة البشير الذي حكم السودان لمدة 30 عاما بعد يام على بدء الاعتصام، ولكن المحتجين واصلوا اعتصامهم أمام قيادة الجيش مطالبين بحكومة مدنية.

وفي الثالث من يونيو، أقدم مسلحون بملابس عسكرية على تفريق المعتصمين بالقوة، ما أسفر عن مقتل 117 شخصا، بحسب المحتجين، بينما أكدت الحكومة أن عدد القتلى بلغ 70.

ونفى الجيش السوداني تقارير نشرتها بعض وسائل الإعلام، الأحد، عن «محاولة انقلاب» على السلطة الانتقالية الممثلة بالمجلس السيادي المكّون من مدنيين وعسكريين الذي يدير البلاد لفترة انتقالية، وقد تشكل بعد أشهر من التفاوض بين ممثلين عن المحتجين والمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إطاحة البشير.

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وقال العميد عامر محمد الحسن في بيان وُزّع على الصحفيين الأحد: «لا توجد قرائن أو شبهات لانقلاب وسط القوات المسلحة». وقال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في وقت لاحق في تصريح بثّه التلفزيون الرسمي عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء: «استمع المجلس إلى تقرير حول تحركات لعناصر من (حزب) المؤتمر الوطني المحلول» الذي كان يتزعمه عمر البشير

وفي يناير، قُتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة «تمرد» نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز.

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