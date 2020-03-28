وزير بريطاني آخر يعلن إصابته بفيروس «كورونا»

وزير الدولة لشؤون إسكتلندا، أليستر جاك. (أرشيفية)

أعلن وزير بريطاني، السبت، وضع نفسه في عزل صحي ذاتي بعد تبين إصابته بفيروس «كورونا»، ليصبح بذلك ثالث مسؤول حكومي يصاب بالمرض بعد رئيس الوزراء ووزير الصحة.

وقال وزير الدولة لشؤون إسكتلندا، أليستر جاك، إنه قرر وضع نفسه في حجر صحي ذاتي، لأنه يعاني من أعراض «كوفيد-19»، بحسب «رويترز».

إصابة رئيس وزراء بريطانيا بفيروس «كورونا»​

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن يوم أمس إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، منوها بأنه سيقوم بأعمال الحكومة عبر الاتصالات عن بُعد، بعد أن فرض عليه حجر صحي. وكذلك أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن لديه أعراضا متوسطة من مرض «كوفيد-19» وأنه سيبقى كذلك في العزل المنزلي.

وفي وقت سابق، أعلن الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، أنه مصاب هو الآخر بالفيروس. ويمضي الأمير تشارلز فترة العزل الذاتي التي تبلغ مدة أسبوعين هو وزوجته في مقر إقامتهما في بيركهول في إسكتلندا.

وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بفيروس «كورونا»​

وبحسب البيان الملكي فقد أجرى الأمير تشارلز الفحوصات المتعلقة بالإصابة بالفيروس في مقاطعة أبردينشير شمالي إسكتلندا، وتم استيفاء المعايير المطلوبة للاختبار.