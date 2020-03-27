وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بفيروس «كورونا»

وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك. (الإنترنت)

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، بعد وقت قليل من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون الأمر نفسه.

وكتب هانكوك على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الجمعة: «نتيجة الفحص الطبي إيجابية، لحسن الحظ، الأعراض خفيفة وأعمل من منزلي حيث أخضع للعزل؟»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتأكدت قبل قليل إصابة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بفيروس «كورونا». وقالت رئاسة الحكومة البريطانية إن نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد، «كوفيد 19»، التي أجريت لجونسون جاءت إيجابية، مشيرة إلى أنه سيعزل نفسه في مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت.

وكتب رئيس الوزراء على حسابه بموقع «تويتر»: «على مدى الـ24 ساعة الماضية، ظهرت لدي أعراض خفيفة وجاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاص بي إيجابية».

وأكد أنه يقوم بعزل نفسه ذاتيا، لكنه مستمر في قيادة الحكومة عبر الفيديو، وذلك في وقت تكافح فيه بريطانيا وباء «كورونا».