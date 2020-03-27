إصابة رئيس وزراء بريطانيا بفيروس «كورونا»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، 18 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلنت المملكة المتحدة اليوم، الجمعة، إصابة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بفيروس «كورونا».

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية إن نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد، «كوفيد 19»، التي أجريت لجونسون جاءت إيجابية، مشيرة إلى أنه سيعزل نفسه في مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، حسب شبكة «بي بي سي».

وأوضحت أن اختبارات «كورونا» تمت لجونسون بناء على نصيحة شخصية من كبير الأطباء في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي.

وكتب رئيس الوزراء على حسابه بموقع «تويتر»: «على مدار الـ24 ساعة الماضية، ظهرت لدي أعراض خفيفة وجاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاص بي إيجابية».

وأكد أنه يقوم بعزل نفسه ذاتيا، لكنه مستمر في قيادة الحكومة عبر الفيديو، وذلك في وقت تكافح فيه بريطانيا وباء «كورونا».