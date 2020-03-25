الأردنيون يبدؤون الخروج من منازلهم للتسوق بعد تخفيف منع التجول

شارع فارغ من المارة في عمان خلال إجراءات حظر التجول، 21 مارس 2020 (فرانس برس)

بدأ آلاف الأردنيين، صباح الأربعاء، الخروج من منازلهم للتسوق من المتاجر وأفران الخبز والصيدليات القريبة، بعد قرار السلطات تخفيف إجراءات حظر التجول لثماني ساعات يوميًّا.

فرضت الحكومة حظر تجول اعتبارًا من السبت الماضي في إطار إجراءات اتخذتها لمواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد» الذي سُجلت 153 إصابة به في الأردن، وفق «فرانس برس».

ونشرت المواقع الأخبارية المحلية صورًا تظهر عشرات الأشخاص يصطفون في طوابير أمام المحال، تاركين مسافة متر فيما بينهم، وقد ارتدى العديد منهم الكمامات والقفازات الواقية، في حين ينظم شخص عملية الدخول. وفتحت محال البقالة والأفران والصيدليات في الأحياء السكنية عند العاشرة صباحًا على أن تغلق في السادسة مساءً وبشكل يومي.

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وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان أنه «سيتم في تمام الساعة السادسة مساءً من كل يوم إطلاق صافرات الإنذار، إيذانًا بانتهاء الوقت المسموح للتزود بالمؤن، حيث سيتم ضبط كل مَن يتواجد بالشارع العام بعد إطلاق الصافرات». وناشد نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أصحاب البقالات ومحال السوبرماركت «ضرورة الالتزام بشروط وتعليمات الوقاية، وذلك بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير مواد التعقيم، وضمان عدم وجود اكتظاظ داخل المحلات».

وحددت السلطات أعمار الأشخاص المسموح لهم بالخروج والشراء من البقالات في الأحياء السكنية من 16 إلى 60 عامًا، ومن خلال السير على الأقدام، دون سيارات. وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في رسالة للمواطنين «إن مخزون الأردن الاستراتيجي من الغذاء كافٍ ومطمئن، ولا يوجد داعٍ للتهافت والاكتظاظ عند شراء المواد الأساسية» تحت طائلة «إغلاق» المتاجر.

ودعا الرزاز المواطنين إلى «ترك مسافة آمنة بينهم»، وشدد على أن «استخدام السيارات ممنوع إلا لحمَلة التصاريح». وأشار إلى أنه «سيتم البدء غدًا الخميس بتسهيل خدمة التوصيل من الأسواق التجارية والمحال الكبرى». ويأتي السماح للمواطنين بالتسوق بعد أن تعثرت عملية توزيع الخبر من قبل أمانة عمان، الثلاثاء، وحصلت ازدحامات شديدة عليها في بعض المناطق.

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وبدأت شركات بتوصيل مياه الشرب والأدوية للمواطنين إلى منازلهم. وأوقفت الأجهزة الأمنية 1657 شخصًا خرقوا أوامر حظر التجول في عموم محافظات المملكة. وفرضت السلطات، منذ الأسبوع الماضي، حجرًا صحيًّا على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وقررت عمان، الأسبوع الماضي، وقف الرحلات الجوية وغلق المدارس وتأجيل الفعاليات الرياضية ومنع الصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم.