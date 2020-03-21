توقيف 400 مخالف لحظر التجول في الأردن

شارع مقفر في عمان بعدما كان عادة يضيق بالمارة مع بدء تنفيذ حظر التجول . (أ ف ب)

دخل حظر التجول حيز التنفيذ، السبت، في عمان وبقية محافظات الأردن، البالغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، حتى إشعار آخر في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» الذي سجل 85 إصابة بالبلاد حتى الآن.

وعند الساعة السابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي (04.00 ت غ)، دوت صفارات الإنذار لأكثر من دقيقة في عمان ومدن الأردن، فيما بدت الشوارع خالية، بحسب «فرانس برس».

الحكومة الأردنية تمنع المواطنين من مغادرة المنازل وتعطل العمل في القطاعين الرسمي والخاص​

وقال ناطق باسم مديرية الأمن العام في بيان إنه «تم ضبط 392 شخصًا خالفوا أمر حظر التجول وجرى تحويلهم إلى المراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم». ودعا الناطق الأمني المواطنين إلى «التزام منازلهم وعدم الخروج تحت أي ظرف كان»، مؤكدًا أنه «سيتم ضبط كل مخالف، وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية».

واستثنت الحكومة الأطباء والممرضين في جميع أنحاء المملكة من قرار الحظر، بحسب ما أعلن نقيب الممرضين خالد الربابعة. وأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، من جهتها، استثناء 45 محطة وقود في عموم محافظات المملكة من قرار الحظر، حيث ستعمل هذه المحطات من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً «من أجل تزويد مركبات الجهات المستثناة من قرار الحظر بالوقود ومساعدتها على أداء واجبها في هذا الظرف الاستثنائي».

الأردن يعلق كافة الرحلات الجوية لاحتواء انتشار «كورونا المستجد»​

كما استثنت الوزيرة السيارات التي تبيع الغاز المنزلي المسال والتي تجوب الأحياء، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على هذه المادة لتبلغ 230 ألف أسطوانة يوميًّا. وقالت الحكومة إنها تدرس كذلك «آلية» إعادة فتح بعض الصيدليات واستثناءها من قرار الحظر. ودعا وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحفي الأردنيين إلى «التعود على نمط الحياة الجديد حتى تعود الأمور إلى طبيعتها». وأضاف إن قرار حظر التجول «خطوة صعبة، ولكنها جاءت من أجل سلامتكم».

تعقيم

وبدأت أمانة عمان، اعتبارًا من صباح السبت، حملة تعقيم في أحياء العاصمة الأردنية. وقال الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة: «إن الأمانة بدأت صباح السبت ومع بدء سريان حظر التجول بالتعقيم الشامل للمدينة».

وأوضح أن «التعقيم سيشمل جميع مناطق أمانة عمان وأحيائها والمرافق التجارية والشوارع الرئيسية من خلال فرق متخصصة موزعة على 100 آلية مخصصة لعمليات التعقيم؛ وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة». كان العضايلة، وهو أيضًا الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن الجمعة «حظر تنقل الأشخاص وتجولهم في جميع مناطق المملكة ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا من يوم السبت الموافق 21 مارس 2020 وحتى إشعار آخر».

حظر تجول في الأردن اعتبارًا من السبت​

وأشار إلى إغلاق جميع المحلات التجارية، وسيتم الإثنين، إعلان أوقات محددة ليشتري المواطنون حاجاتهم وضمن آلية محددة. وبرر العضايلة قرار حظر التجول بأن المواطنين لم يلتزموا دعوة الحكومة لهم بالبقاء في بيوتهم. وحذر من أن مخالفة أمر حظر التجول قد تؤدي إلى «الحبس الفوري مدة لا تزيد على سنة».

وأعلنت الحكومة الثلاثاء تفعيل «قانون الدفاع» الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد». وقررت الثلاثاء تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش عند مداخل المدن ومخارجها.

وسجلت 85 إصابة بوباء «كورونا» في الأردن حتى الآن، شفيت إحداها. وفرضت السلطات منذ الإثنين حجرًا صحيًّا إجباريًّا على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.