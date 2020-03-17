الحكومة الأردنية تمنع المواطنين من مغادرة المنازل وتعطل العمل في القطاعين الرسمي والخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 12:30 مساء
العاصمة الأردنية عمان، 08 يونيو 2018 (أ ف ب)

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، منع المواطنين من مغادرة المنازل إلا في الحالات الضرورية القصوى، وذلك للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

كما أعلنت الحكومة تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية، باستثناء قطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء، بناءً على تعلميات الوزير المعني بكل قطاع. وكذلك تعطيل العمل في القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي كاملاً وقطاعات حيوية أخرى يحددها رئيس الوزراء، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وتقرر أيضًا إغلاق المولات والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات فيها.

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