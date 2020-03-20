حظر تجول في الأردن اعتبارا من السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 06:12 مساء
العاصمة الأردنية عمان، 08 يونيو 2018 (فرانس برس)

أعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر التجول في وقت مبكر، غدًا السبت؛ لمنع الناس من التحرك إلا للضرورة القصوى في مسعى لاحتواء تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن الحظر «في جميع أنحاء البلاد سيبدأ من الساعة 0700 بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش) وحتى إشعار آخر»، حسب وكالة «رويترز».

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وأصدر العاهل الأردني الملك عبدالله مرسوما طارئا، الثلاثاء الماضي، يمنح الحكومة سلطات هائلة لا تتاح لها إلا في زمن الحرب أو الكوارث لتطبيق حظر تجول يفرضه الجيش وإجراءات أخرى.

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