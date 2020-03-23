الأردن في حظر تجول لليوم الثالث.. والحكومة تعلن خطة لتوصيل الحاجات الأساسية للمواطنين

شارع فارغ من المارة في عمان خلال اجراءات حظر التجول، 21 مارس 2020 (فرانس برس)

أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن حظر التجول الذي دخل يومه الثالث في الأردن سيستمر حتى إشعار آخر، مشيرًا إلى أن المواطنين سيحصلون على احتياجاتهم الأساسية كالخبز والماء والدواء في منازلهم من خلال شركات توصيل.

وقال العضايلة، وهو أيضًا الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي اليوم: «إن حظر التجول سيستمر حتى إشعار آخر، وعليكم الالتزام ببيوتكم وعدم خرق تعليمات الحظر»، منبهًا إلى توقيع عقوبات على المخالفين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

خطة توصيل المستلزمات الأساسية

ولفت إلى أن فريق العمل الحكومي أعد خطة لإيصال المستلزمات الأساسية مثل الخبز ومياه الشرب والدواء للمواطنين إلى منازلهم اعتبارًا من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

وتبدأ المخابز والصيدليات، اعتبارًا من فجر يوم الثلاثاء، بفتح أبوابها ولكن لن يكون هناك بيع مباشر للمواطنين.

وسيتم توزيع الخبز على المواطنين في منازلهم من خلال البلديات وشركات توزيع المياه والشركات الكبرى التي كانت تقوم بإيصال المواد التموينية للبقالات.

ويجري العمل بهذه الآلية حتى نهاية الأسبوع الجاري، وفق العضايلة الذي صرح أمس الأحد بأن حظر التجول قد يطول ويمتد أسابيع مقبلة.

توقيف من خالفوا حظر التجول

من جانبه، قال ناطق أمني أردني أمس الأحد إنه تم توقيف نحو 700 شخص خالفوا أوامر حظر التجول في البلاد الذي دخل حيز التنفيذ صباح السبت.

واستثنت الحكومة الأطباء والممرضين في جميع أنحاء المملكة من قرار الحظر، بحسب ما أعلن نقيب الممرضين خالد الربابعة.