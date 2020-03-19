أستراليا تمنع دخول غير المقيمين لمكافحة «كورونا»

طائرة تابعة لشركة فيرجين استراليا تقلع من مطار سيدني، 19 مارس 2020، (ا ف ب)

كشفت أستراليا الخميس عن منع غير مسبوق للأشخاص غير المقيمين من دخول البلاد، في إطار تعزيز إجراءات الإغلاق الهادفة لوقف انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون فرض حظر سفر على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الأستراليين القادمين الى استراليا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت الحكومة الاسترالية طلبت من مواطنيها أمس الأربعاء، الامتناع عن السفر إلى الخارج، كما دعت المسافرين حاليا إلى العودة بسرعة إلى بلدهم، وذلك في إطار إجراءات غير مسبوقة في تاريخ البلاد تهدف إلى الحدّ من تفشي الوباء.

وطلب رئيس الوزراء الاسترالي أيضا الحد من التجمعات غير الضرورية لأكثر من مئة شخص في الأماكن الداخلية، بعد حظر فرض مسبقا على تجمع أكثر من 500 شخص أثار ذهول الاستراليين المعروفين بحبهم للنشاطات الرياضية.

خفض سعر الفائدة

وفي الشق الإقتصادي، خفّض المصرف المركزي الأسترالي الخميس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار النصف ليصل إلى ربع نقطة، في أدنى مستوى في تاريخه، في إطار سلسلة إجراءات استثنائية أقرّها للحدّ من تداعيات كورونا على اقتصاد البلاد.

وقال مجلس حكّام مصرف الاحتياطي الاسترالي في بيان، إن معدّل الفائدة الجديد سيبقى على حاله لحين إحراز تقدّم على صعيد بلوغ نسبة التوظيف الكامل، كما أقر إجراءات أخرى من بينها شراء سندات حكومية ودعم القطاع المصرفي في البلاد.

وخفّض المصرف سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة من أجل تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة الناجمة عن الوباء.

كما أعلنت أكبر شركة طيران في أستراليا كوانتاس، الخميس أنّها ستمنح ثلثي موظّفيها إجازة غير مدفوعة حتى نهاية مايو المقبل على الأقل، وستوقف خلال الشهر الجاري كلّ رحلاتها الدولية، لتحذو بذلك حذو منافستها فيرجين التي سبقتها في اتّخاذ هذا الإجراء.

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وقالت كوانتاس إنها ستعلّق كل رحلاتها الدولية بحلول نهاية مارس، غداة طلب الحكومة الأسترالية من مواطنيها الامتناع عن السفر إلى الخارج، ودعوتها المسافرين حالياً إلى العودة بسرعة إلى بلدهم.

وبلغ عدد المصابين بالمرض في استراليا أكثر من 500 شخص وعدد الوفيات ستة أشخاص، لكن عدد المصابين يواصل الارتفاع يوميا، ومعظم الحالات الجديدة هي لمسافرين عادوا إلى البلاد أو لأشخاص أصيبوا بالعدوى منهم.