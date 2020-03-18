أستراليا تمنع المواطنين من السفر للخارج.. وتتخذ إجراءات تاريخية لمواجهة كورونا

أشخاص يجرون عربة مكدسة بعلب ورق المرحاض في ملبورن، 5 مارس 2020. ( أ ف ب).

طلبت الحكومة الاسترالية من مواطنيها، الامتناع عن السفر إلى الخارج، كما دعت المسافرين حاليا إلى العودة بسرعة، بهدف الحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

وأمر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بالحد من التجمعات غير الضرورية لأكثر من 100 شخص في الأماكن الداخلية، بعد حظر فُرض في وقت سابق على تجمع أكثر من 500 شخص أثار ذهول الاستراليين المعروفين بحبهم للنشاطات الرياضية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

حظر غير محدد المدة

ومع أن موريسون وصف قرار الحد من السفر بأنه حظر غير محدد زمنيا للرحلات إلى الخارج، جاءت نصيحة الحكومة بشكل توصية.

وقالت وزارة الخارجية الاسترالية في بيان: بغض النظر عن وجهتكم وسنكم ووضعكم الصحي، نصيحتنا هي عدم السفر في الوقت الجاري.

وأكد ناطق باسم شركة الطيران الأسترالية (كوانتاس)، أن الشركة ستستمر في إصدار بطاقات سفر للأستراليين الراغبين في مغادرة البلاد على متن الرحلات الجوية القليلة التي تواصل تسييرها، مضيفا للوكالة الفرنسية أنها توصية وليست حظرا.

إجراءات تاريخية

ووصف موريسون وباء كورونا بأنه حدث من النوع الذي نشهده مرة كل 100 عام. وقال: لم نشهد أمراً مماثلاً في أستراليا منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وأضاف: سنعمل على أن تستمر استراليا في العمل وفي أداء وظائفها (لكن) الأمر لن يبدو كما هو عادة، كما أن الإجراءات ستستمر ستة أشهر.

وبلغ عدد المصابين بالمرض في استراليا أكثر من 500 شخص وعدد الوفيات ستة أشخاص. لكن عدد المصابين يواصل الارتفاع يوميا ومعظم الحالات الجديدة هي لمسافرين عادوا إلى البلاد أو لأشخاص أصيبوا بالعدوى منهم.