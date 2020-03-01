خلفا لمهاتير محمد.. تنصيب محيي الدين ياسين رئيسا لوزراء ماليزيا

محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا الجديد يلوح للصحفيين قبل أدائه اليمين الدستورية في كوالالمبور اليوم الأحد. (رويترز)

أدى السياسي القومي محيي الدين ياسين اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا اليوم الأحد بعدما اختاره ملك البلاد خلفا لمهاتير محمد.

وأدى محيي الدين (72 عاما) اليمين في مراسم بالقصر الملكي أمام السلطان عبدالله أحمد شاه ملك ماليزيا، وفق وكالة «رويترز». وختمت مراسم أداء اليمين أسبوعا من الاضطرابات بدأ باستقالة مهاتير (94 عاما) في محاولة لتوطيد سلطته على ما يبدو لكنه انتهى بتهميشه وشكواه من خيانة بعد هيمنته على السياسة الماليزية لعقود.

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وتعهد مهاتير بالسعي لإجراء تصويت في البرلمان للطعن في مستوى الدعم الذي يحظى به محيي الدين لكنه أقر بأنه قد يفشل. ويأتي التغيير في القيادة بعد أقل من عامين من انضمام مهاتير إلى منافسه القديم أنور إبراهيم (72 عاما) لهزيمة حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي حكم البلاد ستة عقود، استنادا إلى برنامج يتصدى للفساد.