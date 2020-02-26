مهاتير محمد يريد تشكيل حكومة جديدة في ماليزيا بعد استقالته

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 11:46 صباحا
رئيس الوزراء الماليزي المستقيل مهاتير محمد . (أرشيفية: الإنترنت).

اقترح رئيس الوزراء الماليزي المستقيل مهاتير محمد تشكيل حكومة وحدة، وذلك في أول تصريحات علنية له منذ استقالته المفاجئة التي تسببت بأزمة في البلاد.

وقال مهاتير في خطاب متلفز نقلت عنه «فرانس برس» اليوم الأربعاء: «يتعين وضع التحزب جانبا في الوقت الحاضر».

واستقال مهاتير محمد البالغ 94 عاما، الإثنين الماضي، بعد فشل مخطط لإسقاط الحكومة. وأضاف «إذا سُمح لي بذلك، سأسعى لتشكيل حكومة تضم الجميع ولا تنحاز لأي أحزاب سياسية».

وجاء قرار الاستقالة بعد محاولة من شركاء مهاتير محمد السياسيين إسقاط الحكومة وتعطيل إمكانية أن يحل مكانه خليفته المتوقع أنور إبراهيم.

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