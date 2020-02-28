نيجيريا تعلن تسجيل أول إصابة بـ«كورونا»

رسم لفيروس «كورونا» المستجدّ، 3 فبراير 2020، (ا ف ب).

أكدت نيجيريا، الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في وقت تثير المخاوف من انتشار الوباء على مستوى عالمي تراجعا في الأسواق المالية في العالم، ويحمل الحكومات على اتخاذ تدابير بالغة الصرامة.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول التي لم تسجل فيها إصابات بعد إلى الاستعداد لوصول الوباء «كوفيد-19»، محذرة بأنها سترتكب «خطأ مميتا» إن ظنت أنها بمنأى عنه، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية أن إيطاليا يعمل في نيجيريا عاد من ميلانو في 25 فبراير، نقل إلى المستشفى في ولاية لاغوس بعدما كشفت الفحوصات إصابته بالفيروس، ليكون أول حالة تسجل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مضيفة أن «المريض في حالة مستقرة ولا تظهر عليه أعراض مقلقة».

وأحصيت إصابتان أخريان في الأيام الأخيرة في شمال أفريقيا، وتحديدا في مصر والجزائر، ويستغرب علماء الأوبئة نسبة الإصابات المتدنية جدا هذه في الدول الأفريقية رغم تردي أنظمتها الصحية، في وقت تجاوز عدد الإصابات في باقي أنحاء العالم 81 ألف إصابة.

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وكانت الصين إلى وقت قريب البؤرة الوحيدة للوباء في العالم، غير أن بؤرا جديدة ظهرت مثل إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، إذ أعلنت الأخيرة اليوم 256 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 2022، توفي منهم 13.

أما الصين التي ظهر فيها الفيروس الجديد في ديسمبر، فنشرت حصيلة تتضمن 327 إصابة جديدة، وهو أدنى رقم يسجل في هذا البلد منذ 24 يونيو، و44 قتيلا، ما يرفع حصيلة الوباء الإجمالية في الصين القارية «باستثناء هونغ كونغ وماكاو» إلى 78824 إصابة و2788 وفاة منذ ظهور المرض.

من جهتها، أعلنت إيران، الخميس، 106 إصابات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 245، توفي منهم 26. أما في أوروبا، فارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 650 إصابة، بعدما كانت الحصيلة 400 في اليوم السابق، توفي منهم 17.