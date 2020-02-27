الرئيس الفرنسي: علينا مواجهة فيروس كورونا المستجد بأفضل طريقة ومواصلة العيش بشكل طبيعي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 05:23 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، في حديث مع أطباء في مستشفى باريسي، توفي فيه أمس أول فرنسي مصاب بفيروس كوفيد-19 إن بلاده تواجه أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت «فرانس برس» قول ماكرون للأطباء: «أمامنا أزمة وتفشي وباء (...) وعلينا مواجهته بأفضل طريقة». وأضاف خلال زيارة مستشفى بيتييه-سالبيترييار «علينا مواجهته بأفضل طريقة مع مواصلة العيش بشكل طبيعي. نعلم أننا في البداية (...) سنحاول مع كل الطاقم الطبي أن نأخذ القرارات الصائبة».

وأوضح «سجلتم حالة واحدة صباح أمس أعلم أن ذلك أثر كثيرا على الطواقم الطبية وأردت أن أدعم كل واحد وواحدة منكم»، وأن «أكون صادقا ما يسمح بتنظيم الأمور بهدوء». ويفترض أن يزور ماكرون نابولي لعقد قمة فرنسية - إيطالية تخصص لأزمة كوفيد-19.

وقال الرئيس الفرنسي: «نعلم أننا في بداية هذه المرحلة. أعلم أنكم على في حال تأهب سنحاول أن نتخذ القرارات الصائبة مع كل الطاقم الطبي وبطريقة منظمة».

وزيارته التي كانت سرية حتى اللحظة الأخيرة تأتي في حين تستعد السلطة التنفيذية والحكومة لمواجهة كوفيد-19 الذي أودى بحياة شخص ثان الأربعاء في فرنسا مما يشيع مخاوف من تفشي الوباء على نطاق واسع. وبين الحالات الـ18 المسجلة في البلاد فرنسي في الـ55 من العمر، أدخل العناية المركزة في أميان (شمال).

وأوضح البروفيسور إريك كوم المسؤول عن قسم الأمراض المعدية والاستوائية لماكرون أن «فرنسا ستواجه وضعا شبيها بما يحدث في إيطاليا». وأضاف «لا علاقة للمصاب الفرنسي الذي توفي أمس في مستشفى بيتييه-سالبيترييار والإصابة المسجلة في أميان بالصين، وهذا يعني أن الفيروس بات منتشرا بيننا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مكافحة الأمراض» يعلق على حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
أرملة القذافي: سيف الإسلام أسير
ليبيا
أزمة جراد «غير مسبوقة» في شرق أفريقيا.. وسباق للقضاء عليه بعد وصوله لجنوب ...
دولى
روسيا تبدي رأيها حول نص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
السراج: محادثات «5+5» مستمرة وليس هناك رابح أو خاسر في الحرب
ليبيا
بالصور.. عرض اللحظات الأخيرة لسلمان العبيدي منفذ هجوم مانشستر أمام هيئة المحلفين
ليبيا
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
باشاغا: الدولة المدنية لن تقوم بوجود «التطرف والدكتاتورية وأدعياء الثورية ...
ليبيا
مكافحة الأمراض: ليبيا في أقل مراتب الخطورة الخاصة بفيروس «كورونا»
ليبيا
ضبط 84.200 ألف قرص هلوسة قادمة ضمن شحنة سيارات بميناء الخمس
ليبيا
ماذا قال باشاغا عن المخابرات والميليشيات والفساد في الداخلية؟
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يصيب الصداع النصفي النساء أكثر من الرجال؟