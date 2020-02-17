انطلاق السباق على خلافة ميركل وسط تضاؤل آمال انتقال هادئ للسلطة في نهاية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 07:29 مساء
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، 11 فبراير 2020. (أ ف ب)

ينطلق السباق على خلافة أنغيلا ميركل في ألمانيا، هذا الأسبوع، داخل حزبها المحافظ، مع أخذ الطامحين إلى هذا المنصب مسافة منها ما يلقي بظلاله على نهاية حكمها.

فبعد سنة مضطربة على رأس الاتحاد المسيحي الديمقراطي وفقدان الأمل بالفوز، أعلنت الخليفة المعينة من قبل المستشارة الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور، الإثنين الماضي، عزوفها عن الترشح للمنصب، مطيحة بإمكانية حصول انتقال هادئ للسلطة في نهاية العام 2021، بعد انتهاء ولاية ميركل الرابعة، وفق «فرانس برس»

وكتبت جريدة «بيلد» الألمانية «مشكلة العظماء تكمن بأن عليهم الانتهاء كعظماء. والانتقال المنظم ليس ممكنًا معهم ، يجب إطاحة كل الأقوياء». وذكرت الجريدة الشعبية بأن أنغيلا ميركل ساهمت هي أيضًا في العام 1999 بسقوط شخصية كبيرة، هو مرشدها هلموت كول الذي أُطيح من رئاسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي في أعقاب فضيحة سياسية مالية.

«كرامب-كارنباور» تتراجع عن الترشح لمنصب مستشارة ألمانيا خلفا لميركل

وتعتزم أنيغريت كرامب-كارنباور تسليم منصبها في الحزب بحلول الصيف، ومن المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع محادثات مع المرشحين المحتملين لخلافتها في قيادة الحزب المحافظ، قبل رفع تقريرها إلى المسؤولين في الاتحاد المسيحي الديمقراطي في 24 فبراير المقبل.

وذكرت لوكالة «دي بي إيه» الألمانية للأنباء، أنها ستلتقي الثلاثاء فريدريش ميرز (64 عامًا) المنافس التاريخي وعدو المستشارة الألمانية اللدود الذي أشارت استطلاعات الرأي إلى حصوله على غالبية واسعة في صفوف المحافظين.

انتقاد سياسة ميركل الأوروبية
وذكرت مجلة «دير شبيغل» أن الوقت حان ربما لانتقام ميرز. وكان ميرز المؤيد لسلوك نهج يميني، والمحامي السابق لدى صندوق «بلاك روك» الاستثماري الأميركي، هُزم بفارق طفيف أمام كرامب-كارنباور في نهاية العام 2018 خلال التنافس على رئاسة الحزب.

ويبرز بين المرشحين أيضًا، أرمين لاشيت (58 عامًا) الرئيس الحالي لمقاطعة رينانيا الشمالية-فيستفاليا. وينتمي لاشيت إلى التيار الوسط، ما يصعب عليه مهمة إقناع القاعدة المحافظة بالتصويت له، إلا أن حظوظه أفضل من فرديرش ميرز للتحالف مع «الخضر» الذين يتوسعون بسرعة. وهو ما قد يسمح بتشكيل ائتلاف غير مسبوق على المستوى الفدرالي.

ميركل غاضبة بعد تحالف أعضاء في حزبها مع حزب متطرف يناهض الإسلام

ومن المعروف عن لاشيت أنه من المقربين من أنغيلا ميركل، لكنه عبَّـر عن تمايزه عنها الأحد، معربًا عن أسفه لعدم استجابتها لمقترحات إيمانويل ماكرون لإعادة إطلاق المشروع الأوروبي.

ويبرز أخيرًا، وزير الصحة الطموح ينز شبان (39 عامًا)، الذي كان في نهاية العام 2015 من أوائل الذين انتقدوا قرار المستشارة الألمانية بفتح الحدود الألمانية لأكثر من مليون شخص هارب من الحرب والبؤس.

ويحظى شبان بفرص أقل من منافسيه للفوز، لكنه أبدى انفتاحًا على إدارة «جماعية»، وهو طرح عرضه في نهاية الأسبوع الماضي الكثير من المسؤولين الحريصين على عدم حصول انقسامات في الحزب، ما قد يؤدي إلى تأخير موعد اختيار مرشح للمستشارية.

الموقف من «البديل من أجل ألمانيا»
وأكد ماركوس سودر، رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي، حليف الاتحاد المسيحي الديمقراطي في بفاريا، الأحد خلال برنامج تلفزيوني، أن «النقطة الأولى» المفترض على المرشحين توضيحها هي الموقف من الحزب اليميني المتطرف، «البديل من أجل ألمانيا».

واستبعد شودر الذي ورد اسمه كمرشح أيضا، إمكانية التقارب مع «البديل من أجل ألمانيا»، لا سيما بعد الزلزال الذي أحدثه التحالف بين اليمين المعتدل واليمين المتطرف في منطقة تورينغن في مطلع فبراير.

في الواقع، يشكل هذا الموضوع إشكالية في ألمانيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وينقسم حوله الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إذ يصعب انتقال جزء من ناخبيه إلى اليمين المتطرف، قدرته على الحكم.

ماكرون «نفد صبره» بسبب عدم تفاعل ميركل مع الإصلاحات الأوروبية

في العام 2015 حصل الاتحاد المسيحي الديمقراطي على 40% من نوايا التصويت، أما الآن فهو لم يعد يستقطب مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إلا 26% منها، وفقًا لـ«دويتشلاندترند».

إلى ذلك، لا يعتبر الموقف حيال «البديل من أجل ألمانيا» الذي يعتمد على خطاب معاد للمهاجرين ومشاعر مناهضة للنخبة وللوحدة الأوروبية منتشرة خصوصا في شرق ألمانيا، الملف الوحيد الذي ينبغي التحرك بشأنه.

في الواقع، يتزامن رحيل أنغيلا ميركل في نهاية العام 2021 أو نتيجة انتخابات مبكرة، مع نهاية مرحلة اقتصادية مزدهرة جدًّا عرفتها البلاد، وينبغي على مَن يخلفها تاليًا، الإعداد لمستقبل في ظل تقدم المجتمع في السن في البلاد التي تتردد في استخدام الفوائض المالية للاستثمار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا في التصنيف الأول قبل قرعة الـ«شان»
رياضة محلية
إلقاء اللوم على وسائل الإعلام بعد انتحار مقدمة تلفزيون بريطانية
منوعات
ترامب: التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا يزيد الوضع سوءا
ليبيا
22 قتيلا بينهم 14 طفلا في مجزرة ضد ناطقين بالإنجليزية في الكاميرون
دولى
ترامب يهدد بوقف التعاون الاستخباراتي مع دول تتعامل مع «هواوي»
دولى
وكالة الطاقة الدولية: لا تأثير كبيرا لتوقف إمدادات النفط الليبي على الأسعار ...
ليبيا
الصحافة الليبية بعد ثورة فبراير: ازدهار مفاجئ ثم تراجع كبير أمام «السوشيال ...
ليبيا
«17 فبراير» في عيون الليبيين: تعثرت الثورة .. وبقيت أحلام البسطاء
ليبيا
بالونات غزة الحارقة تعود إلى التحليق في اتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل
دولى
وفيات فيروس «كورونا» في الصين تتخطى 1600 شخص
دولى
ننشر أهم ما جاء في خطاب السراج لمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير
ليبيا
افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عصابة تسرق ورق المرحاض في هونغ كونغ