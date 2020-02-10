«كرامب-كارنباور» تتراجع عن الترشح لمنصب مستشارة ألمانيا خلفا لميركل

أنغريت كرامب-كاريباور المرشحة المحتملة سابقا لمنصب مستشارة ألمانيا. (أرشيفية: فرانس برس)

قررت أنيغريت كرامب-كارنباور التي اختارتها أنغيلا ميركل لخلافتها كمستشارة، العدول عن الترشح لهذا المنصب في 2021، كما ستتخلى عن رئاسة الحزب المحافظ الألماني.



وقال مصدر قريب من الاتحاد الديموقراطي المسيحي لوكالة «فرانس برس» اليوم الإثنين إن «كرامب-كارنباور صرحت خلال اجتماع لقيادة الحزب أنه ليس لديها هدف الترشح للمستشارية الألمانية»، وذلك في أوج أزمة سياسية محلية حول تحالف إقليمي مع اليمين القومي.

وخلال اجتماع لقيادة الاتحاد الديموقراطي المسيحي، بررت كرامب-كارنباور قرارها بمحاولة قسم من الحزب التحالف مع الحركة اليمينية القومية (البديل من أجل ألمانيا).

وذكر مصدر قريب من حزب ميركل المحافظ أن كرامب-كارنباور صرحت أن «قسما من الاتحاد الديموقراطي المسيحي يقيم علاقات غير واضحة مع (حزب) البديل من أجل ألمانيا وكذلك مع حزب (دي لينكه) اليساري المتطرف»، مؤكدة أنها ترفض أي تحالف مع هذا الحزب أو ذاك.

وأوضحت أنه «ليس لديها هدف الترشح للمستشارية الألمانية». وبما أن الترشح للمستشارية مرتبط برئاسة الحزب، قررت كرامب-كارنباور التخلي عن هذا المنصب أيضا في الاشهر المقبلة.

وانتخبت كرامب-كارنباور رئيسة للحزب في ديسمبر 2018 خلفا لميركل التي تخلت عنه بسبب تراجع شعبيتها بعد سلسلة من النكسات الانتخابية وصعود اليمين القومي في الانتخابات.

لكن كارنباور لم تنجح في فرض نفسها كرئيسة للحزب. وقد واجهت انتقادات خصوصا بعد التحالف المفاجىء الذي أعلنه ممثلو الاتحاد الديموقراطي المسيحي المنتخبون في تورنغن واليمين القومي لانتخاب رئيس جديد هذه المقاطعة.