«كرامب-كارنباور» تتراجع عن الترشح لمنصب مستشارة ألمانيا خلفا لميركل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 11:00 صباحا
أنغريت كرامب-كاريباور المرشحة المحتملة سابقا لمنصب مستشارة ألمانيا. (أرشيفية: فرانس برس)

قررت أنيغريت كرامب-كارنباور التي اختارتها أنغيلا ميركل لخلافتها كمستشارة، العدول عن الترشح لهذا المنصب في 2021، كما ستتخلى عن رئاسة الحزب المحافظ الألماني.

وقال مصدر قريب من الاتحاد الديموقراطي المسيحي لوكالة «فرانس برس» اليوم الإثنين إن «كرامب-كارنباور صرحت خلال اجتماع لقيادة الحزب أنه ليس لديها هدف الترشح للمستشارية الألمانية»، وذلك في أوج أزمة سياسية محلية حول تحالف إقليمي مع اليمين القومي.

وخلال اجتماع لقيادة الاتحاد الديموقراطي المسيحي، بررت كرامب-كارنباور قرارها بمحاولة قسم من الحزب التحالف مع الحركة اليمينية القومية (البديل من أجل ألمانيا).

وذكر مصدر قريب من حزب ميركل المحافظ أن كرامب-كارنباور صرحت أن «قسما من الاتحاد الديموقراطي المسيحي يقيم علاقات غير واضحة مع (حزب) البديل من أجل ألمانيا وكذلك مع حزب (دي لينكه) اليساري المتطرف»، مؤكدة أنها ترفض أي تحالف مع هذا الحزب أو ذاك.

وأوضحت أنه «ليس لديها هدف الترشح للمستشارية الألمانية». وبما أن الترشح للمستشارية مرتبط برئاسة الحزب، قررت كرامب-كارنباور التخلي عن هذا المنصب أيضا في الاشهر المقبلة.

وانتخبت كرامب-كارنباور رئيسة للحزب في ديسمبر 2018 خلفا لميركل التي تخلت عنه بسبب تراجع شعبيتها بعد سلسلة من النكسات الانتخابية وصعود اليمين القومي في الانتخابات.

لكن كارنباور لم تنجح في فرض نفسها كرئيسة للحزب. وقد واجهت انتقادات خصوصا بعد التحالف المفاجىء الذي أعلنه ممثلو الاتحاد الديموقراطي المسيحي المنتخبون في تورنغن واليمين القومي لانتخاب رئيس جديد هذه المقاطعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السيسي يدعو إلى «مقاربة شاملة» لحل الأزمة الليبية
ليبيا
فرانس برس: توازن السلطات بات مهددا في الولايات المتحدة بعد تبرئة ترامب
دولى
تحويل خزان نافتا بميناء البريقة إلى المكثفات لإمداد محطات كهرباء الزويتينة ...
ليبيا
قادة الاتحاد الأفريقي يجتمعون لـ«إسكات الأسلحة» في قارتهم
دولى
850 ألف دينار تجدد مطالب الدامجة بحقوقه المفقودة
رياضة محلية
جندي تايلاندي يطلق النار عشوائيا ويقتل 20 شخصا (فيديو)
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يرمي «خطة السلام الأميركية» في سلة المهملات
عربى
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشاعر جعفر الحبوني
ثقافة وفن
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
مدير مركز تنمية الصادرات: منتجات عديدة لها ميزة تنافسية والتمور وزيت الزيتون ...
ليبيا
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأعراض تشي بنوبة قلبية وشيكة